‘장관급’으로 격상 정치국 상무위에 김재룡·리일환 포함

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김여정 북한 노동당 부부장이 제9차 당대회에서 우리나라 장관급에 해당하는 부장으로 승진하고, 정치국 후보위원에도 재진입하는 등 위상이 높아진 것으로 나타났다.

이에 김 부장은 향후 대미·대남 등 대외 정책 수행 과정에서 적극적으로 기여할 것으로 보인다.

조선중앙통신은 24일 전날 개최된 당 중앙위원회 제9기 제1차 전원회의 확대회의에서 정치국 상무위원회·정치국 선거가 진행되고 당 부장이 임명됐다고 타전했다.

이번 당대회에서 총비서로 재추대된 김정은 국무위원장의 동생인 김 부장은 부부장에서 부장으로 승진했다. 북한 매체는 김 부장에 어떤 전문부서 부장인지는 밝히지 않았다. 다만 전에 선전선동부 부부장이었기 때문에 선전선동부장으로 승진했을 가능성이 점쳐진다.

다만 이번 당대회에서 노동당 10국 부장을 맡아온 리선권이 물러나면서 김 부장이 공식적으로 대남 메시지 발신이나 대외 전략 총괄직을 맡을 것이라는 관측도 제기된다. 전반적인 세대교체가 이뤄지며 김 부장이 전면에 나선다는 것이다.

김 부장은 2020년까지 당 조직지도부 제1부부장 겸 정치국 후보위원이었다가 2021년 1월 8차 노동당 대회에서 선전선동부 부부장으로 옮기면서 후보위원에서 빠졌는데 이번에 다시 후보위원으로 돌아왔다.

조직비서로 당 실무를 책임지던 김 위원장의 최측근 조용원은 정치국 상무위원직은 유지했으나 비서직에서 빠졌다. 이는 차기 최고인민회의 구성 선거를 통한 최고인민회의 상임위원장 선출을 준비하는 포석이 나온다.

노동당의 최상위 조직인 정치국 상무위원회는 김정은과 조용원에 박태성, 김재룡, 리일환 등 5명으로 구성됐다.

한편 이번 당대회에서 공식 직책이 부여될지 주목됐던 김 위원장의 딸 주애는 현재까지 인사 결과에서 언급되지 않았다. 북한 매체의 당대회 보도 현장에서도 주애의 모습은 나타나지 않았다.