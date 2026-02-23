이재명 대통령·룰라 브라질 대통령 임석…보건 협력 양해각서 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국과 브라질 정부가 바이오헬스, 디지털헬스, 첨단 치료제 등 미래 핵심 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

보건복지부는 23일 이재명 대통령과 루이즈 이나시우 룰라 다 시우바 브라질연방공화국 대통령이 임석한 가운데 교환식을 갖고 한국-브라질 간 보건 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 양해각서(MOU)는 룰라 대통령의 국빈 방한을 계기로 2015년 체결된 양해각서 상의 양국 간 협력 범위를 바이오헬스, 디지털헬스, 첨단 치료제 등 미래 핵심 분야로 확대했다.

양측은 이번 MOU를 통해 ▷바이오의약품 및 백신 생산역량 강화 ▷인공지능(AI)·원격의료 등 디지털 헬스 혁신 ▷첨단 치료제 연구 및 임상 협력 ▷보건의료 전문인력 양성 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

교환식에 이어 정은경 복지부 장관은 알렉샨드리 호샤 산투스 파딜랴(Alexandre Rocha Santos Padilha) 브라질 보건부 장관과 만나 MOU의 효과적 이행을 포함한 한-브라질 보건의료 협력 확대 방안을 논의했다.

이번 면담은 2024년 브라질 G20 보건장관회의 이후 한국에서 처음 성사된 양국 보건 장관 간 회담으로, 양측은 글로벌 보건 위기 대응을 위한 백신·의약품 생산역량 확충과 디지털 기술을 활용한 의료시스템 혁신의 필요성에 공감하고 관련 정책 경험을 공유했다.

또 양국 바이오헬스 산업의 상호보완적 발전 가능성에 주목하며, 한국의 AI 기반 의료 혁신 경험과 브라질의 보건의료 디지털화 정책 간 시너지를 창출하기 위해 디지털 헬스케어 분야 협력을 확대해 나가기로 뜻을 모았다.

정은경 복지부 장관은 “이번 양해각서 체결과 면담은 양국 간 보건의료 협력을 한 단계 격상시키고, 급변하는 글로벌 보건 환경 도전에 함께 대응해 나가겠다는 의지를 확인한 자리”라며 “이를 계기로 양국이 각자의 강점을 바탕으로 상호 이익을 창출하는 ‘전략적 동반자 관계’로 도약하기를 기대한다”고 밝혔다.