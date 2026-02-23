음주 역주행으로 40대 여성 중상, 4명 경상

[헤럴드경제=채상우 기자] 음주운전 뺑소니 사고를 낸 뒤 어머니에게 죄를 뒤집어씌운 20대 남성이 검찰에 덜미가 잡혔다.

23일 창원지방검찰청 통영지청은 도주 치상 및 범인 도피 교사 등 혐의로 20대 남성 A씨를 구속기소 했다.

A씨는 지난해 8월16일 경남 통영시 용남면 한 편도 3차로에서 음주 상태로 운전하다 역주행했다. 이로 인해 맞은편에서 오던 택시가 급정거했고, 뒤따라오던 포터 차량이 택시를 들이받았다.

이 사고로 포터 동승자인 40대 여성이 중상을, 택시 운전자 등 4명이 경상을 입었다. 그러나 A씨는 현장에서 아무런 조치 없이 도주했다.

검찰 보완 수사 결과 A씨는 모친에게 경찰에 허위 자백하도록 유도한 것이 확인됐다. 앞서 A씨 모친은 사고 당시 자신이 차량을 운전했다고 진술한 것으로 전해졌다.

A씨는 집행유예 기간 중으로 형의 실효를 우려해 이같은 일을 벌인 것으로 확인됐다.

검찰 관계자는 “향후에도 적극적인 보완 수사 요구를 통해 사건 실체를 명확하게 규명하고 피해복구에 노력하겠다고 말했다”고 했다.