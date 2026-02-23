‘KRW1’ 기반 공동 연구·실증 추진 블록체인 핀테크 생태계 대중화 주도

[헤럴드경제=경예은 기자] 디지털자산 커스터디 전문 기업 비댁스가 컴투스홀딩스와 원화 스테이블코인 인프라 구축 및 생태계 확장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 비댁스가 보유한 원화 스테이블코인 ‘KRW1’의 기술력과 컴투스홀딩스의 글로벌 웹3 전략을 결합해 실질적이고 안정적인 디지털 금융 경제 모델을 구축하기 위해 추진됐다.

양사는 ▷‘KRW1’ 기반 디지털자산 결제 인프라 공동 연구·개발 ▷블록체인 메인넷 생태계 내 원화 스테이블코인 활용도 제고 ▷기술 신뢰성 검증 및 제도권 금융 연계 방안 모색 등에서 협력할 계획이다. 이를 통해 원화 스테이블코인 인프라를 고도화하고 서비스 상용화를 위한 실증 연구도 병행한다는 지침이다.

비댁스가 지난해 론칭한 원화 스테이블코인 KRW1은 국내 시중은행에 예치된 현금과 일대일로 매칭되는 완전 담보형 자산이다. 개인의 일상 경제 및 송금부터 기관의 재무 관리, 국경 간 결제, 자산 토큰화에 이르기까지 폭넓은 확장성을 갖추고 있다는 설명이다.

컴투스홀딩스는 글로벌 블록체인 메인넷 ‘CONX‘(콘엑스)의 핵심 기술 파트너로서 글로벌 게임 퍼블리싱 역량과 기술 인프라를 바탕으로 웹3 생태계 조성을 주도하고 있다. 최근에는 스테이블코인 결제 시스템 도입을 통해 서비스 편의성과 확장성을 높이는 데 주력하고 있다.

류홍열 비댁스 대표는 “비댁스는 스테이블코인을 디지털 자산 생태계의 부가가치를 창출하는 핵심 인프라로 정의한다”며 “이번 협력은 원화 스테이블코인 ‘KRW1’이 컴투스홀딩스의 글로벌 웹3 인프라와 만나 실물 금융의 가교 역할을 수행하고, 새로운 산업 표준을 제시하는 중요한 이정표가 될 것”이라고 말했다.

장종철 컴투스홀딩스 블록체인부문 상무는 “최근 웹3 시장은 제도권 금융과 접점을 확대하면서 신뢰성과 안정성이 중요해지고 있다”며 “비댁스의 기술력과 결합해 누구나 신뢰할 수 있는 탄탄한 핀테크 인프라를 구축해 나가겠다”고 했다.