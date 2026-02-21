[헤럴드경제=김주리 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1,500m 준준결승 경기에서 부상 사고가 발생했다.

21일 폴란드의 카밀라 셀리에르는 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 1,500m 준준결승 6조 경기에 출전했다.

경기 중 셀리에르는 결승선까지 6바퀴를 남겨둔 시점에서 미국의 크리스틴 산토스-그리즈월드, 이탈리아의 아리안나 폰타나와 엉키며 빙판 위로 넘어졌다.

이 과정에서 셀리에르는 산토스-그리즈월드의 스케이트 날에 왼쪽 눈 부위를 긁히는 사고를 당했다. 심한 출혈 증세를 보인 셀리에르는 자리에서 일어나지 못했고, 심판진은 즉시 경기를 중단시켰다. 긴급 투입된 응급요원들은 셀리에르를 들것에 실어 인근 병원으로 후송했다.

경기 재개 후 심판진은 사고의 원인이 된 산토스-그리즈월드에게 페널티를 부여해 탈락 처리했다. 같은 조에서 레이스를 펼친 한국의 노도희는 어수선한 분위기 속에서도 집중력을 잃지 않고 재경기에서 3위를 기록했다. 이로써 노도희는 각 조 상위 3명에게 주어지는 준결승행 티켓을 거머쥐었다.