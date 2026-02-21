[헤럴드경제=차민주 기자] 앞으로 네이버, 카카오의 인공지능(AI) 서비스를 통해 운전면허 갱신, 시설물 예약 등 각종 공공 서비스를 처리할 수 있게 된다.

네이버·카카오와 행정안전부가 협력해 개발한 ‘AI 국민비서’ 서비스가 오는 3월 9일 정식 출시된다. 이는 네이버·카카오 플랫폼에 탑재된 AI 에이전트에 공공 서비스를 연계한 서비스다. 국민은 AI 에이전트와의 일상 대화만으로 공공 서비스를 이용할 수 있다. 출시에 앞서 오는 26일에는 시범 서비스 형태로 공개될 예정이다.

21일 행정안전부 관계자는 헤럴드경제와의 통화에서 “오는 26일에 AI 국민비서 서비스를 시범 구현 형태로 공개하고, 내달 9일에 정식 출시할 것”이라고 밝혔다.

앞서 네이버·카카오는 지난해 10월 행정안전부와 AI 에이전트 기반의 공공 서비스 혁신 업무 협약(MOU)을 체결했다. 네이버 앱·웹과 카카오톡에서 AI 에이전트를 통해 공공 서비스를 제공하는 ‘AI 국민비서’를 구축하는 것이 골자다.

네이버·카카오는 각각 자사 AI 모델인 ‘하이퍼클로바X’, ‘카나나’를 적용해 서비스를 구축한단 방침이다.

먼저 네이버는 자사 포털 검색창에 대화체로 명령하면 곧바로 공공 서비스를 처리해 주는 AI 에이전트를 선보인다. 예를 들어 이용자가 “노량진 근처 축구장 예약해 줘”라고 입력하면, AI 에이전트가 공공시설 예약 플랫폼 ‘공유누리’와 연동해 예약을 완료해 준다.

카카오는 공공 서비스에 카나나를 개방형 구조로 연동할 계획이다. 카나나가 이용자 질의의 문맥과 의도를 이해하고, 서비스 실행까지 돕는 것이 핵심이다. 이용자가 카카오톡에 “운전면허 갱신 도와줘”라고 입력하면, 카나나가 필요 서류와 절차를 안내해 준다. 이어 신청 페이지 이동까지 돕는다.

카카오는 지난 19일 개인정보처리방침에 ‘AI 국민비서’ 관련 수집 항목을 별도로 추가하기도 했다. 구체적으로 해당 서비스에 질의한 내용과 이에 대한 AI의 답변 또는 생성 결과물을 수집한단 내용이다. 카카오 관계자는 “행정안전부와 협력한 AI 에이전트 서비스 출시를 앞두고 개인정보처리방침을 변동했다”고 했다.

행정안전부 관계자는 “가개통(시범 구현)으로 서비스를 먼저 공개해 테스트를 진행한 뒤, 부족한 부분을 보완해 정식 출시할 것”이라고 밝혔다.