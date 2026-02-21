[헤럴드경제=김성훈 기자] 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 그룹 방탄소년단(BTS)의 멕시코 콘서트를 추가로 열어달라고 요청한 것에 대한 이재명 대통령 답장을 20일(현지시간) 공개했다.

셰인바움 대통령은 이날 틱톡에 올린 영상에서 “저는 멕시코 청소년들에게 엄청난 인기를 끌고 있는 BTS가 멕시코에서 추가 공연을 할 수 있을지에 대해 일전에 한국 대통령께 요청했다”라며 “한국 대통령께 이에 대한 답장을 받았다”라고 말했다.

그러면서 스페인어로 번역된 이 대통령의 답장을 직접 읽었다.

답장에서 이 대통령은 ‘상호 존중과 양국 정상 간 신뢰를 바탕으로 한 한국과 멕시코 관계가 점점 더 깊어지고 있음을 기쁘게 확인한다’라면서 ‘멕시코 국민이 한국 문화 전반과 케이(K) 팝에 대해 품고 있는 애정은 양국 간 문화적 유대가 얼마나 깊은지를 잘 보여준다’라고 했다.

이 대통령은 이어 BTS 소속사 측에 멕시코 정상의 뜻이 적절히 전달됐다며 ‘대중문화 활동은 민간 주도로 이뤄지기 때문에 정부 관여는 제한적일 수 있으나, 향후 해당 분야에서 긍정적인 답변을 기대한다’라고 덧붙였다.

이 대통령은 또 ‘이 사안과 관련해 양국이 외교 채널을 통해 긴밀한 소통을 유지하게 되길 바란다’라며, 이른 시일 안에 셰인바움 대통령과 다시 만나기를 고대한다는 뜻도 밝혔다고 셰인바움 대통령은 전했다.

셰인바움 대통령은 BTS 콘서트 실황을 담은 영상과 함께 “여러분, 이제 우리 함께 좋은 뉴스를 기다려보자”라고 영상을 마쳤다.

3월 컴백을 앞둔 BTS는 월드투어 스케줄 중 하나로 5월 7·9·10일에 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움(옛 포로 솔)에서 무대에 선다. 그러나 예매가 시작되자 공연 전석이 37분 만에 매진되는 과정에서 좌석 배치도 미공개, 불분명한 수수료 구조, 티켓 재판매 사전 모의 정황 등 문제 제기가 빗발쳤다.

이 같은 논란 속에 셰인바움 대통령은 지난달 26일 “한국 대통령에게 BTS 추가공연을 요청하는 정중한 외교적 서한을 보냈다”라고 밝혔다.