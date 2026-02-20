- 20일 ‘5대 핵심비전 제시’ 출사표…“현장에 답이 있다, 동구 재도약의 전환점 만들것”

[헤럴드경제= 이권형기자] 정유선 전국소상공인 위원회 수석부위원장이 20일 동구선거관리위원회에서 후보 등록을 공식 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.

정 후보는 등록 직후 발표한 입장문을 통해 “동구는 지금 변화와 도약의 기로에 서 있다”며 “주민의 삶을 최우선에 두는 실용 행정으로 동구의 새로운 미래를 열겠다”고 포부를 밝혔다.

그는 특히 “행정은 책상 위에서 완성되지 않는다. 현장에서 주민과 만나고, 직접 듣고, 즉시 해결하는 구청장이 되겠다”며 ‘현장 중심·성과 중심 행정’을 핵심 기조로 제시했다.

▶지역경제·복지·미래도시…5대 핵심 비전 제시

정유선 후보는 이번 선거에서 ▷지역경제 회복과 소상공인 지원 강화 ▷청년 정착 기반 마련 ▷아이 키우기 좋은 교육·보육 환경 조성 ▷어르신 맞춤형 복지 확대 ▷안전하고 쾌적한 도시 인프라 구축 등을 주요 공약으로 내걸었다.

침체된 골목상권과 전통시장 활성화를 위해 실질적 지원 정책을 확대하고, 청년 창업 및 일자리 연계를 통한 지역 내 선순환 경제 구조를 구축하겠다는 구상이다.

특히, 고령화에 대응한 복지 전달 체계 개선과 생활밀착형 안전 정책을 통해 ‘주민이 체감하는 변화를 만들겠다는 복안이다.

▶ 정치는 책임…“행정은 결과로 증명”

정 후보는 “선거는 약속의 시간이지만, 임기는 실천의 시간”이라며 “구호가 아닌 성과로 평가받겠다”고 밝혔다.

이어 “동구의 잠재력을 끌어내기 위해 갈등을 넘어 협력의 정치를 실현하겠다”고 덧붙였다.

지역 사회에서 다양한 활동을 이어온 그는 소통과 통합을 강점으로 내세우며 “주민 한 분 한 분의 목소리를 정책에 반영하는 참여 행정을 구현 하겠다”고 밝혔다.

정 후보는 후보 등록 이후 전통시장, 주거 밀집 지역, 산업 현장 등을 중심으로 주민들과 직접 만나는 현장 행보를 이어갈 계획이다.