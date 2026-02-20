[헤럴드경제=채상우 기자] 경남 창원의 한 사립고등학교 담임교사가 제자들을 수개월 간 폭행하고 가혹행위를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

20일 법조계와 교육당국에 따르면 창원지검은 지난달 15일 교사 A씨를 아동학대 및 폭행 등 혐의로 불구속 기소했다.

공소장에는 아동학대와 폭행 등 15건의 혐의가 기재된 것으로 확인됐다.

A씨는 2024년 4월부터 9월까지 자신이 담임을 맡은 당시 고교 2학년 B군 등을 상대로 상습적인 체벌과 물리적 폭력을 가한 혐의를 받는다.

그는 숙제 미제출 등을 이유로 뒷사람 어깨에 발을 올리고 버티게 하는 일명 ‘인간열차’ 체벌을 강요하고, 주먹과 무릎으로 학생의 복부와 허벅지를 강하게 가격하는 등 가혹행위를 한 것으로 파악됐다.

이를 견디다 못한 B군이 2024년 9월 A씨를 고소하자, A씨는 오히려 해당 학생을 명예훼손 혐의로 맞고소하며 법정 공방을 벌이기도 했다.

명예훼손과 관련해 B군은 혐의가 없는 것으로 확인됐다.

1년 넘는 수사와 법정 공방으로 인한 논란이 알려지자 A씨는 뒤늦게 사과의 뜻을 표시한 것으로 전해졌다.

B군 측 법률대리인인 박인욱 변호사는 “A씨 행위는 교육적 목적을 벗어난 명백한 신체적 학대”라며 “인간열차 등 가혹행위에 대한 객관적인 증거가 명확히 남아있어 기소에 이르게 됐다”고 설명했다.

이 사립고는 재판 결과에 따라 A씨를 인사 조처할 방침이다.