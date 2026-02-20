[헤럴드경제=김성훈 기자] 새 건축물에 쓰이는 건축자재나 벽지 등에서 나오는 유해물질로 알레르기, 천식 등의 증상이 나타나는 ‘새집증후군’.

서울시 보건환경연구원은 신축 공동주택에 실내 온도를 높여 환기하는 ‘베이크아웃’(bake-out)을 실시한 결과 실내 공기질 개선 효과가 나타나 새집증후군을 줄일 수 있다고 20일 밝혔다. 다만 실내온도를 어정쩡한 수준으로 높였을 경우 오히려 공기질이 나빠졌다.

연구원은 서울 50개 단지 345세대의 신축 공동주택에 실내 공기질 오염도 검사를 실시해 권고 기준을 초과하는 곳에 시공사가 베이크아웃을 시행하도록 한 뒤 효과를 분석했다.

그 결과 인체에 유해한 영향을 미치는 휘발성유기화합물질 농도가 저감되는 효과가 나타났다. 평균 저감률은 톨루엔 55.4%, 에틸벤젠 67.7%, 자일렌 84.9%, 스티렌 91.6%, 폼알데하이드 34.7% 등이었다.

특히 실내 온도 33도(℃) 이상으로 베이크아웃을 실시한 경우 톨루엔 농도가 평균 47.4% 감소했다. 반대로 25도 조건에서는 오히려 평균 6.5% 증가했다. 실내 온도가 충분히 오르지 않으면 오염물질이 건축자재로부터 충분히 방출되지 못해 이 같은 결과가 나온 것으로 보인다.

환기도 중요하다. 기계환기와 맞통풍 유도 등으로 환기량을 충분히 확보할 경우 톨루엔 저감률이 최대 78% 높아졌다. 창문만 열어 환기했을 때 톨루엔 농도 저감률은 46.4%에 그쳤다.

연구원은 “이번 조사 결과 실내 온도 33도 이상을 8시간 이상 유지한 뒤 충분히 환기(2시간 이상)하는 과정을 3회 이상 반복하는 것이 효과적인 베이크아웃 방법”이라고 설명했다.

또 실내 라돈은 베이크아웃보다 환기설비를 통한 관리가 더 효과적인 것으로 확인됐다. 환기장치를 가동한 경우 실내 라돈 농도가 약 55% 수준으로 낮아졌다.