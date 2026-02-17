공항 1층 합동분향소 앞 상차림

[헤럴드경제=윤성현 기자] 12·29 제주항공 참사 유가족협의회는 설 명절인 17일 전남 무안국제공항에서 합동 차례를 지냈다. 이 자리에는 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사를 비롯해 유가족 50~60명이 함께했다.

유가족들은 공항 1층 대합실에 마련된 합동분향소 앞에 차례 음식을 올려두고 절을 하거나 묵념하는 등 각자의 방식으로 희생자들의 명복을 빌었다. 참사 이후 두 번째로 맞는 설이지만 유가족들의 슬픔은 여전했다. 유가족들은 “꿈에서라도 보고 싶다”, “하늘에서 평안하라”는 말을 전하며 고인을 그리워했다.

이들은 차례를 마친 뒤 함께 떡국을 나누며 서로의 아픔을 위로하고 명절의 정을 나눴다. 김유진 유가족협의회 대표는 “가족 모두가 한순간에 허망하게 떠났다”며 “진상 규명을 위해 끝까지 힘쓰겠다”고 말했다.

제주항공 참사는 2024년 12월 29일 오전 9시 3분께 태국 방콕에서 출발해 무안국제공항으로 향하던 제주항공 7C2216편이 조류 충돌 후 동체 착륙을 시도하던 중 공항 시설물과 충돌하면서 발생했다. 이 사고로 탑승자 181명 중 179명이 숨졌고, 2명(승무원)은 기체 꼬리 쪽에서 소방 당국에 의해 구조됐다.