삼성물산 철수로 종료된 계약 놓고 손배 소송

[헤럴드경제=윤성현 기자] 영업위임 계약이 중도에 종료돼 분쟁이 생긴 경우, 계약서에 해지 사유와 절차 등 관련 규정이 있다면 민법 규정보다 계약 내용이 우선 적용되고 당사자는 계약이 정한 범위에서만 손해배상책임을 부담하면 된다는 대법원 판단이 나왔다.

17일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 최근 A씨가 삼성물산을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소로 판단한 원심 판결을 파기하고 사건을 서울중앙지법으로 돌려보냈다.

A씨는 2011년 삼성물산과 영업위임 계약을 체결한 원단 도·소매업자로, 2022년 3월 삼성물산이 직물 사업에서 철수하면서 계약이 종료됐다.

그러자 A씨는 일방적인 계약 파기로 손해를 입었다며 1억2000만원과 그에 따른 지연손해금 배상을 청구했다. 쟁점은 A씨와 삼성물산 간 계약서에 관련 내용이 규정돼 있는지, 그것이 민법보다 우선하는지였다.

1심과 2심의 판단은 엇갈렸다. 1심은 당사자 간 계약서에서 손해배상 책임을 규정하지 않았다며 삼성물산의 책임이 없다고 판단해 원고 패소로 판결했다.

반면 2심은 삼성물산의 책임을 일부 인정해 5000만원과 지연손해금을 지급하라고 선고했다.

2심 재판부는 먼저 A씨와 삼성물산 간 계약은 민법 689조가 적용되는 위임관계에 해당한다고 보고, 부득이한 사유 없이 이를 해지한 경우 해지한 측이 상대방 손해를 배상해야 한다고 봤다.

이에 따라 계약서상 해지 효력이 발생하는 시점부터 계약 종료 시점까지 발생한 수수료 5000만원을 배상해야 한다고 판단했다.

대법원은 원심이 관련 법리를 오해했다고 봤다.대법원은 A씨와 삼성물산 간 계약에서 해지사유와 절차 등을 정했기에 민법이 아닌 계약상 손해배상 책임만을 져야 하고, 해당 계약서에는 관련 손해배상 규정이 없다고 덧붙였다.

대법원은 “영업위임 계약에서 계약 해지 사유를 별도로 정한 것은 임의규정인 민법 689조 적용을 배제하기 위한 것”이라며 “원고와 피고는 계약 규정에 따른 손해배상책임만을 부담할 뿐이다”며 사건을 파기환송했다.