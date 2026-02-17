한국소비자원 이사업체 피해구제 신청 추이 2020년~올해 1월 총 4156건 작년 961건으로 5년래 최대 이양수 의원 “실효성 있는 대책 마련 시급”

[헤럴드경제=서경원 기자] 이사업체 관련 소비자 민원 접수가 매해 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

17일 국민의힘 이양수 의원이 한국소비자원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2020년부터 올해 1월까지 접수된 이사업체 관련 피해구제 신청은 4156건에 달했다.

특히 2020년 576건이었던 접수 건수는 2024년 785건, 지난해 961건으로 치솟으며 최근 5년 새 많이 증가했다.

신청 이유로는 ‘계약불이행’이 1914건으로 전체의 절반 가까이 차지했고, 파손과 A/S(애프터서비스) 불만 등 ‘품질’ 관련 피해가 1514건으로 그 뒤를 이었다.

실제 피해 사례를 보면 소비자를 기만하는 이사업체들의 행태가 여실히 드러난다.

소비자 A씨는 280만원을 들여 보관이사를 맡겼으나 업체 측의 과실로 냉장고 전원을 연결하지 않아 안에 있던 모든 음식이 부패하고 냉장고에는 심한 악취가 배었다.

전문 세척 이후에도 사용이 불가할 정도의 냄새가 나 이사 업체에 냉장고 잔존가를 배상해달라고 요청했으나 받아들여지지 않아 소비자원에 피해구제 신청까지 하게 됐다.

이사 후 TV가 훼손된 것을 확인하고 배상을 요구했으나 업체가 ‘이사 중에 발생한 파손이 아니다’라며 거부하거나, 이사 당일 견적에 없던 추가 차량 비용, 박스 요금을 강요당하는 고질적인 사례도 여전했다.

피신청인별 접수 건수는 로젠이사가 444건으로 가장 많았고, 착한이사(229건), 통인익스프레스(158건), 영구크린(150건) 순으로 나타났다.

다만 이 수치는 사업자의 시장점유율이 반영되지 않은 단순 수치로, 특정 업체에 대한 직접적인 비교에는 유의가 필요하다.

이양수 의원은 “이사 서비스 관련 피해 구제 신청이 급증하고 있어 실효성 있는 대책 마련이 시급하다”며 “이사는 새로운 삶의 터전을 여는 첫걸음인 만큼, 실태를 엄중히 점검하고 관리 감독을 강화해야 한다”고 강조했다.