전국 615만대 이동…오후 3∼4시께 귀경길 정체 극심할 듯

[헤럴드경제=윤성현 기자] 설날인 17일 오전 귀성·귀경 차량이 동시에 몰리면서 고속도로 곳곳이 정체를 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 오전 8시 기준 서울요금소 출발 예상 소요 시간은 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 목포 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 10분으로 나타났다. 반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 6시간 40분, 울산 6시간 20분, 대구 5시간 40분, 목포 7시간 20분, 광주 4시간 50분, 대전 2시간으로 예상된다.

귀성길은 전날보다 지역별로 1시간 이상 소요 시간이 줄었지만, 귀경길은 대전권을 제외하고 오히려 늘었다. 부산·울산·대구 등 경상권은 1시간 10분가량, 목포는 2시간 넘게 귀경 시간이 증가한 것으로 집계됐다.

경부고속도로 부산 방향은 천안 나들목∼천안 부근 2㎞ 구간에서 정체가 빚어지고 있다. 서울 방향은 기흥 부근∼신갈 분기점 5㎞ 구간과 양재 부근∼반포 나들목 5㎞ 구간에서도 차량이 느리게 가고 있다.

서해안고속도로 목포 방향은 군산 부근∼동서천 분기점 부근 1㎞, 서울 방향은 금천 나들목∼일직 분기점 부근 2㎞ 구간이 정체 상태다.

중부내륙고속도로 창원 방향은 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞ 구간에서 정체가 빚어지고 있다.

도로공사는 이날 전국 이동 차량을 615만대로 전망했다. 전날(505만대)보다 100만대 이상 늘어날 것으로 내다봤다. 수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 47만대가 이동할 것으로 예상됐다.

정체는 귀성 방향이 오전 7~8시 시작해 오후 1~2시 절정에 이른 뒤 오후 8~9시 해소될 것으로 보인다. 귀경 방향은 오전 7~8시부터 막히기 시작해 오후 3~4시 가장 혼잡하고, 늦으면 다음 날 오전 3~4시쯤 풀릴 전망이다.