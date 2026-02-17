택배4사·노측 수용 가능성…與 “근로시간 정해지면 임금 등 논의”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 더불어민주당이 주도하는 제3차 택배 사회적 대화 기구가 야간 배송 노동시간을 주 46시간으로 제한하는 방안을 논의 중이지만, 쿠팡 등 새벽배송 업체들의 반발로 합의 도출에 난항을 겪는 것으로 17일 전해졌다.

택배 사회적 대화 기구는 지난 9일 국회에서 전체회의를 열고 택배 노동자의 야간 배송 작업시간을 주 5일 기준 최대 46시간으로 제한하는 방안을 테이블에 올렸다. 외부 연구용역 결과를 바탕으로 주 5일·40시간안이 먼저 검토됐으나, 배송사들이 운영상 부담을 이유로 난색을 보이면서 논의는 주 46시간으로 조정됐다.

새벽 배송을 하지 않는 택배 4사는 주 46시간 야간 배송에 동의한 것으로 알려졌으며, 당초 0∼5시 배송 제한을 주장해온 노측은 “불만족스럽다”면서도 수용 가능성을 내비친 것으로 알려졌다.

반면, 쿠팡·컬리 등 새벽 배송 서비스를 제공하는 플랫폼 업체들은 주 최대 50시간을 요구하며 반대 입장을 굽히지 않은 것으로 전해졌다.

당정은 과로사 산업재해 인정기준이 ‘발병 전 12주간 주 평균 60시간 이상 노동’이라는 점에서 야간 배송 근로 시간을 주 46시간에서 큰 폭으로 조정하기는 어렵다는 입장이다.

야간근무 시간은 주간근무보다 30%를 더해 업무시간을 산정한다. 주 46시간을 야간으로 일하면 주간 기준으로는 59.8시간에 해당한다.

민주당 을(乙)지키는민생실천위원회 관계자는 “야간 할증을 반영했을 때 주 60시간을 넘지 않는다는 원칙 아래 세부 조정이 필요하다”며 “최대 근로시간이 확정되면 임금 감소를 막기 위한 수수료 인상 등 보완책도 함께 논의하겠다”고 말했다.

택배 사회적 대화기구는 오는 27일 다음 회의를 열어 논의를 이어갈 예정이다.