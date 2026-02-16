내부갈등설에 김선태 “왕따 등 사실 아냐”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌어 온 ‘충주맨’ 김선태(뉴미디어팀) 주무관이 사직 의사를 밝힌 이후 ‘충TV’ 구독자가 18만명 가까이 이탈한 것으로 나타났다.

16일 충주시에 따르면 충TV 구독자는 이날 오후 5시 기준 79만6000명으로 집계됐다. 이는 나흘 전인 지난 12일 97만5000명에 달했던 것과 비교해 17만9000명이나 줄어든 것이다.

김 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다. 오는 28일까지 휴가를 마친 뒤 의원면직 처리될 예정인 것으로 전해졌다.

그의 사직 소식이 언론을 통해 알려지며 하루 사이에도 수만 명의 구독자가 이탈하는 등 감소세가 이어지고 있다.

한때 100만명에 육박했던 충TV 구독자 수가 단기간에 크게 줄자 시 내부에서도 당황스러움을 감추지 못하고 있다.

김 주무관은 그동안 ‘충주맨’이라는 별칭으로 활동하며 재치 있는 영상 구성과 솔직한 화법으로 큰 호응을 얻어왔다.

특히 충TV는 짧은 호흡의 기획과 특유의 ‘B급’ 감성, 현장감 있는 편집으로 구독자층을 넓혔다는 평가를 받았다.

이 같은 성과를 인정받아 그는 2016년 10월 9급으로 입직한 지 7년 3개월 만인 2024년 1월 6급으로 초고속 승진했다.

일부에선 사직 배경으로 승진 등과 관련한 내부 갈등설이 거론되기도 했다.

이에 김 주무관은 이날 오후 충TV에 입장문을 올려 “왕따설과 같은 내부 갈등은 사실이 아님을 분명히 말씀드립니다”며 “퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정”이라고 재차 강조했다.

이어 “여러 보도와 추측으로 동료들이 공격당하고, 이를 넘어 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아픕니다. 더 이상 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바랍니다”라고 강조했다.