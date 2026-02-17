다시 관광 한미동맹, 미국 숨은 보석들⑭ 보스턴 인기 급등, LA는 美 종합선물세트 아이티-스코트戰 인기비결..시애틀 상승세

[헤럴드경제=함영훈 기자] 스포츠이벤트 투어에서 영향을 미치는 최고 변수는 ‘빅매치’일까, 도시 자체가 갖는 여행지로서의 매력일까. 아니면, 가족, 친구 등 동행한 일행의 특성일까.

FIFA 월드컵 2026 개막이 다가오면서, 개최도시 여행 관심도에 이변이 속출하고 있다. 빅매치가 아닌데도 최고인기를 누리는가 하면, 아직 대결상대 조차 확정되지 않은 2라운드 경기가 인기 톱10에 오르기도 한 것으로 나타났다. 에어비앤비는 북미월드컵 축구대회 개최 기간과 1년전 동일 기간의 숙박지 검색상황을 비교해 인기 도시들을 추출했다.

숙박 검색을 가장 많이 한 나라는 단연 미국이고, 그 다음으로 영국, 캐나다, 멕시코, 프랑스로, 개최국이 아닌 나라중엔 영국이 유일하게 빅4에 들었다. 이어 프랑스, 독일, 브라질, 콜롬비아, 호주, 아르헨티나 순이었다.

숙소 검색량 기준으로 검색이 많은 경기과 개최지를 살펴보면, 72경기가 펼쳐지는 1라운드 조별리그 중심으로 많을 수 밖에 없다. 2라운드(32강전) 이후 대진을 알수 없기 때문이다. 1,2라운드 통틀어 스포츠관광 인기 톱10 경기 중 1위는 6월13일 아이티-스코틀랜드 전이었다.

빅매치가 전혀 아닌데도, 미국 빅7 관광지역(뉴욕,마이애미,올랜도,LA,샌프란시스코,라스베이거스,워싱턴DC) 이외의 도시 중 미국인이나 외국인이나 모두 꼭 가보고 싶어하는 곳, 바로 보스턴에서 열리기에 큰 인기를 끌었다. 보스턴은 시카고, 시애틀과 함께, 언제든 상위권으로 치고 올라갈 수 있는 다크호스 도시이다.

같은날 브라질-모로코 전은 조별리크 최고 빅매치 중 하나인데다, 뉴욕-뉴저지에서 열려 관광하기에도 좋다. 그럼에도 아이티-스코틀랜드 전의 인기에 밀린 것은 ‘월드컵관광지 왕중왕전’의 최대 이변이다.

다음으로는 6월11일 멕시코-남아프리카공화국 전(멕시코시티)으로, 개막적이라는 의미가 강하게 작용했다.

6월 16일 프랑스-세네갈 전은 각각 유럽-아프리카 최강자 대결로, 이변을 기다리는 팬들의 관심을 받았고, 뉴욕-뉴저지에서 열린다는 점 때문에 관광하기에도 좋은 기회로 여겨졌다.

2라운드 경기인데도 인기 검색 톱10에 오른 유일한 경기는 7월 2일 열릴, H조 1위(스페인, 우루과이)-J조 2위(아르헨티나, 알제리, 오스트리아) 전이었다. 만약 스페인-아르헨티나 경기라면 빅매치 중 빅매치이겠지만, 그럴 가능성은 매우 낮다. 그럼에도 이 경기가 2라운드 경기 중 유일하게 톱10에 든 것은 미국 로스앤젤레스에서 열리기 때문이다. 미국 관광 1위 도시 뉴욕도 모든 면을 갖지 못했지만 LA는 종합선물세트 같은 여행지이다.

6월 25일 에콰도르-독일, 6월 22일 노르웨이-세네갈 전은 모두 빅매치가 아니다. 그럼에도 인기를 끈 것은 뉴욕-뉴저지에서 열리기 때문이다.

6월 12일 미국-파라과이 전은 LA에서, 6월19일 미국-호주 전은 시애틀에서, 6월21일 우루과이-카보베르데 전은 마이애미에서 열리는데, 모두 빅매치가 아님에도 불구하고 쟁쟁한 빅매치 경기 도시를 제치고 톱10에 진입한 것은 도시들(LA, 시애틀, 마이애미)이 매력적이기 때문이다.

빅매치라서 해당 관광지가 인기 있는 곳은 2~3곳, 매치는 허름해도 꼭 가보고 싶은 매력 도시라는 점 때문에 인기를 얻은 곳은 7~8곳 되는 것 같다.

동행자가 가족이라면 얘기는 또 달라진다. 경기를 여행의 계기일 뿐, 관광의 매력을 중심으로 선택하기 때문이다. 가족 여행객에게 인기 높은 곳은 로스앤젤레스가 단연 1위였고, 샌프란시스코, 시애틀, 밴쿠버, 마이애미, 캔자스시티가 뒤를 이었다. 미국내 차상위 관광도시들이다.

청년 여행객들은 1,2,3위 관광지에 몰렸다. 일반적인 통계에선 뉴욕,마이애미,LA순인데, 월드컵 팬들은 LA,마이애미,뉴욕 순으로 선호했다.