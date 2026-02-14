긴급치료센터·질환별 전담병원, 연휴에도 무휴 4개 시립병원 24시간·14개 보건소 설 당일 진료

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 설 연휴 동안 ‘문 여는 병의원, 약국’ 총 1만3000여곳을 지정·운영한다고 14일 밝혔다. 시는 연휴기간 동안 동안 응급환자 발생에 대비해 24시간 비상의료체계를 가동한다.

우선 시는 응급의료기관과 종합병원 응급실을 설 연휴에도 평소처럼 24시간 가동할 계획이다. 서울대학교병원 등 권역·지역응급의료센터 31개소와 서남병원 등 지역응급의료기관 20개소, 응급실 운영 병원 21개소 등 총 72개소를 상시 운영한다.

연휴 동안 병의원 1220곳, 약국 1436곳 등 하루 평균 2656개소의 문 여는 병의원·약국이 운영된다.또 응급실 이용이 어려운 경증 환자의 긴급한 진료가 가능한 서울형 긴급치료센터 2개소와 질환별 전담병원(외과계) 4개소도 연휴 기간 휴일 없이 운영된다. 서울형 긴급치료센터는 매일 오전 9시부터 자정까지 외상, 고열 등 급성질환을 진료하고, 질환별 전담병원은 매일 24시간 외과계 응급환자를 진료한다.

소아 환자를 위한 ‘우리아이 안심병원’ 8개소, ‘우리아이 전문응급센터’ 3개소도 24시간 운영된다. 소아 경증환자의 외래진료는 ‘우리아이 안심의원’ 10개소와 ‘달빛어린이병원’ 18개소에서 받을 수 있다.

또 설 연휴 기간 고위험 산모와 신생아 응급상황 발생에 대비해 유관기관 간 24시간 핫라인을 가동하기로 했다. 참여 의료기관은 신생아 중환자실(NICU) 예비 병상을 확보하고, 진료와 응급 분만이 가능하도록 전문의가 24시간 상시 대기한다.

고위험 산모·신생아 핫라인에는 서울시, 서울소방재난본부, 광역응급상황실, 모자의료센터(서울대병원·삼성서울병원·고려대 안암병원·고려대 구로병원·가톨릭대 서울성모병원)와 시립병원(서울의료원·서울대병원 운영 서울시보라매병원)이 참여한다.

시는 설 연휴 민간 의료기관의 휴진으로 인한 시민 불편을 최소화하기 위하여 시·구 진료체계도 가동한다. 7개 시립병원이 기간 중 1~2일 외래진료를 실시하고, 14개 보건소가 설 당일(2.17.)에 정상 진료한다. 시립병원 중 서울의료원·보라매병원·동부병원·서남병원은 설 연휴 기간 24시간 응급진료가 가능하다.

설 당일인 17일에는 외래진료가 가능한 보건소는 강남구·강동구·강북구·강서구·관악구·구로구·노원구·도봉구·동대문구·마포구·서초구·성동구·성북구·용산구다. 운영시간은 오전 9시~오후 6시다.

소화제·해열진통제·감기약·파스 같은 ‘안전상비 의약품(13개 품목)’은 편의점 등 안전상비 의약품 판매업소 6926개소에서 구매할 수 있다. 안전상비 의약품 판매업소는 서울시 ‘2026 설 연휴 종합정보’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

연휴 기간 문 여는 병의원·약국 등 의료기관 운영 정보는 서울시 ‘2026 설 연휴 종합정보’ 홈페이지 와 25개 자치구 홈페이지에서 확인할 수 있다. 모바일 애플리케이션 ‘손목닥터 9988’과 ‘응급의료정보제공(e-gen)’에서도 볼 수 있으며, 국번 없이 120(다산콜센터), 119(구급상황 관리센터)로 연락하면 정보를 안내받을 수 있다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “설 명절 기간 배탈이나 감기 같은 경증 질환은 응급실을 찾기보다 가까운 병의원이나 약국을 이용해 주시길 당부드린다”며 “시민 여러분께서는 방문 전 120 다산콜센터나 손목닥터 9988 등을 통해 운영 정보를 미리 확인해 주시길 바라며, 서울시는 연휴 기간 의료 공백 없이 안심하고 명절을 보내실 수 있도록 비상의료체계운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.