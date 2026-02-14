14~ 18일 ‘한강플플’ 설날 놀이터 16일 ‘서울함공원’ 윷놀이 팀전 열려

[헤럴드경제=박병국 기자] 뚝섬한강공원의 ‘한강플플(Play Place)’과 망원한강공원의 ‘서울함공원’이 설 명절 특별행사를 준비했다.

14일 서울시에 따르면 뚝섬 자벌레 내부에 위치한 한강플플에서는 ‘한강플플 설날 놀이터’를 주제로, 이날부터 18일까지 전통놀이 중심의 체험 프로그램이 운영된다. 17일 설날 당일은 휴관한다.

한강플플은 지난해 12월 뚝섬 자벌레에 새롭게 조성한 체험형 복합문화공간으로, 한강을 배경으로 놀이와 체험, 미디어 전시 등 한강의 다양한 콘텐츠를 한곳에서 만날 수 있다. 개장 이후 1월까지 약 7만 4000여 명이 방문했다.

행사기간 동안 총 10종의 다양한 전통놀이 체험존이 상시 운영돼, 방문객 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 15일 오후 3~5시에는 ‘제기차기 대회’가 열린다. 또 대형 윷놀이, 널뛰기, 투호 놀이 등 몸으로 즐기는 전통놀이와 양궁 활쏘기, 다듬이, 곤장치기 등 전통 문화를 직접 경험하는 체험 프로그램도 함께 운영된다. 이와 함께 풍선&저글링쇼, 매직쇼 등 공연 프로그램도 마련돼 연휴 기간 한강플플 곳곳에서 다양한 볼거리를 제공한다. 또 컬러링 테이블과 신년 운세를 주제로 한 타로카드 체험(행사기간 매일 운영) 등 가족 단위 방문객이 가볍게 즐길 수 있는 프로그램도 마련된다. 3층 ‘언더 더 브릿지’ 존에서는 설 특선 영화 상영 프로그램도 운영된다. 애니메이션과 드라마 장르 등 명절 분위기에 어울리는 작품을 선별해 하루 2회 상영하며, ‘센과 치히로의 행방불명’ ‘이웃집 토토로’ ‘김씨 표류기’ ‘국가대표’ 등 대중적인 작품으로 구성했다. 한강플플 운영시간은 연휴 기간 오전 10시~오후 8시다.

망원한강공원 내 서울함공원에서는 16일 오후 1~4시 ‘서울함 설맞이 전통놀이 한마당’이 열린다. 서울함공원은 해군의 대표 군함이었던 ‘서울함’과 참수리호 ‘고속정’, 돌고래급 ‘잠수정’ 등 총 3척의 퇴역 함정을 관람할 수 있는 곳이다.

오후 1시부터 잔디마당에서는 제기차기와 투호놀이가 진행된다. ‘제기차기’는 현장 접수를 통해 개인전 방식으로 운영돼 참가자들이 제기를 찬 횟수를 기준으로 순위를 겨룬다. ‘투호놀이’는 잔디광장에서 자유롭게 참여할 수 있다. 오후 1~3시에는 다 함께 참여할 수 있는 윷놀이 팀전과 설날 분위기를 더하는 페이스페인, 풍선아트 체험이 함께 운영된다. 이와 함께 페이스페인팅과 풍선아트도 상시운영한다.

행사의 마무리로 오후 3~4시에 구연동화 연극 ‘효성스런 호랑이’가 펼쳐진다. 서울함공원은 연휴 기간 중 오전 10시~오후 6시에 운영된다. 지하철 6호선 망원역 또는 합정역에서 마을버스를 이용해 방문할 수 있다. 설날 당일인 17일은 휴관한다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “설 연휴를 맞아 한강 문화시설에서 전통놀이, 공연을 즐기며 명절의 의미를 되새길 수 있도록 알찬 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 한강공원뿐만 아니라 한강의 매력을 느낄 수 있는 새로운 콘텐츠를 계속 선보여 나가겠다”라고 말했다.