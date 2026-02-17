지난해 인수 기업 PMI 작업 진행 중 농장 개발→정제공장→현지기업 인수 바이오연료 산업 등으로 시장 성장 전망 수확량 감소 등에 향후 수급 타이트할 듯 2035년 생산량 100만톤까지 확장 계획

[헤럴드경제=고은결 기자] 포스코인터내셔널이 지난해 말 인수한 인도네시아 대형 팜 기업의 인수 후 통합에 속도를 내는 가운데, 올해 팜 사업의 수익 개선 효과가 본격화될 것으로 관측된다. 포스코인터내셔널은 팜 종자 개발부터 팜유 생산까지 전체 밸류체인을 완성하며 식량 사업에서 안정적인 이익 창출을 확대한다는 구상이다.

17일 포스코인터내셔널에 따르면 회사는 지난해 말 인도네시아 대형 팜 기업 ‘삼푸르나 아그로’에 대한 인수후통합(PMI) 작업을 진행 중이다. 인원이 무려 9747명에 달하는 대규모 사업장인 만큼, 최근 사명을 ‘PT. PAR’로 바꾼 데 이어 조직 문화, 사내 시스템 등 다양한 통합 작업이 필요할 것으로 보인다. PMI 완료 시점은 올해 6월 말께로 예상된다.

2011년 뛰어든 팜사업 밸류체인 완성

기름야자 열매에서 추출하는 팜유(Palm oil)는 라면, 과자 등 가공식품에 들어갈 뿐만 아니라 화장품, 세제, 바이오디젤까지 일상 전반의 다양한 제품의 원료로도 활용된다. 팜유 산업은 농장 관리, 기술, 인력, 물류 인프라가 유기적으로 맞물려야 하는 종합 산업이다. 인도네시아는 연간 약 4600만톤의 팜유를 생산하는 세계 최대 생산국이며 포스코인터가 인수한 회사는 현지 2위 규모다.

포스코인터내셔널의 팜사업은 지난 2011년 인니 팜농장을 개발(PT.BIA)하며 시작됐다. 이듬해 식재를 시작해 2016년 첫 수확을 거뒀으며, 시점에 따라 다르지만 영업이익이 30%대에 달할 정도로 건실한 사업으로 컸다. 지난해에는 GS칼텍스와 협업해 정제공장(PT.ARC)을 지었고, 이번 현지 팜회사를 인수하며 영농 기반부터 가공 단계까지 직접 연결돼 안정된 수익 구조의 전 밸류체인 사업모델이 완성됐다.

기존 팜 사업 자산과의 시너지도 기대된다. PT.BIA의 경우 데이터와 기술을 기반으로 정밀 농업을 실현하는 농장으로, 인적 관리 측면에서 강점이 있는 PT. PA과 상호 보완되는 측면이 있을 것으로 관측된다. 아울러 새로운 팜 농장은 매출의 대부분이 팜유의 원료인 팜 원유(CPO) 등 1차 원재료에 집중돼 있어 원자재 가격 변동에 취약한 면도 있는데, 포스코인터내셔널이 정제시설을 갖춘 만큼 이런 약점을 보완할 수 있고, 본사의 영업망을 활용해 유통 마진을 내재화할 수 있을 것이란 분석도 나온다.

中 공급 경쟁도 없어…시장 지속 성장할 듯

팜유 시장 전망 자체도 긍정적이다. 시장조사기관 퓨처마켓인사이트에 따르면 지난해 기준 세계 팜유 시장 규모는 768억달러(약 105조원)로 추산되며, 2035년에는 약 1191억달러(약 164조원)에 이를 것으로 전망된다. 개발도상국의 인구 증가와 중산층 확대, 타 식물성 기름보다 높은 생산 효율성과 가격 경쟁력, 바이오연료 산업 성장과 재생에너지 정책 확대 등으로 시장이 꾸준히 커질 것이란 분석이다.

특히 팜유 산업은 다른 주요 산업처럼 세계 최대 공장인 중국의 생산능력이 약 20만톤 정도로 미미해, 중국발 저가공세에 휘말리며 공급 경쟁을 펼칠 일도 없다. 인니 팜유 가격은 현지 정부의 바이오디젤 혼합 비율 상향에 따른 내수 소비 증가, 팜나무 노화, 수확량 감소 등 영향으로 강세를 보이고 있다. 올해는 내수 물량이 더 확대되고 수출 가능 물량은 줄며, 2028년 이후 수급이 타이트해질 것이란 관측도 나온다.

이미 팜사업 실적 반영…“2030년경 영업이익 3배”

이에 올해는 포스코인터내셔널의 3대 사업(에너지·소재·식량) 중 하나인 식량 사업의 존재감이 더 커질 것이란 분석이 나온다. 지난해 포스코인터내셔널은 식량 부문에서 매출 3570억원, 영업이익 1010억원의 실적을 거뒀다. 포스코인터내셔널의 주요 사업 중 미얀마 가스전(영업이익 3920억원)과 철강 부문(2370억원), 발전 사업 부문(1140억원)에 이어 네 번째로 컸다.

이번 인수로 포스코인터내셔널의 CPO 생산능력은 기존 20만톤에서 60만톤으로 늘었고, 2030년 70만톤, 2035년 100만톤까지 확장한다는 계획이다. 회사 관계자는 “지난해 11월 말 PT.PAR 인수 시점 이후 실적은 반영되고 있으며, 2030년 관련 사업의 영업이익이 3배 늘 것으로 예상한다”고 말했다.

IBK투자증권은 최근 리포트에서 “PT.PAR 인수에 따른 통합 시너지 효과는 연 3000만달러가 추가 발생할 것”이라며 “CPO 생산이 100만톤 수준까지 확대되면 팜 사업에서만 연간 5000억원 수준의 영업이익 창출도 가능할 것”으로 내다봤다.