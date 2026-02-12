[헤럴드경제=채상우 기자] 뮤지컬 ‘안나 카레니나’ 연출가가 최근 불거진 배우 옥주현의 배역 독식 논란에 대해 문제가 없다고 선을 그었다.

안나 카레니나 오리지날 연출가 알리나 체비크는 12일 서머셋 팰리스 서울에서 열린 기자간담회에서 “내부적인 것에 대해 잘 알지 못한다”면서도 “옥주현의 성량과 에너지가 저희 작품에 합당하다고 생각해서 그렇게 결정한 것”이라고 말했다.

‘안나 카레니나’는 19세기 후반 러시아 귀족 사회를 배경으로 아내이자 엄마로 살아가던 안나가 브론스키 백작과 사랑에 빠지는 이야기다. 대문호 톨스토이의 동명 소설을 원작으로 한 러시아 뮤지컬로 국내에서는 2018년 초연, 2019년 재연했다.

7년 만에 세 번째 시즌으로 돌아오는 이번 공연은 오는 20일 세종문화회관 대극장에서 개박해 다음달 29일까지 총 38회 열린다. 이 중 23회를 옥주현이 배역을 맡아 독식 논란이 일었다. 같은 안나 역의 이지혜는 8회, 김소향은 7회 무대에 오른다. 제작사는 이에 대해 고유 권한이라는 입장을 밝힌 바 있다.

체비크는 “말씀드릴 수 있는 것은 개인이 결정한 문제가 아니라는 점이다. 어느 배우가 ‘회차 이 정도로 할 거야’라는 일은 없다는 것”이라며 “회사도 있고 러시아 원작자도 있다. 배우들과도 사전에 다 협의를 거친 것으로 안다”고 설명했다.

그는 그러면서 “소문이 부풀려진 게 아니냐는 생각이 든다”고 덧붙였다.