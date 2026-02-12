[헤럴드경제=장연주 기자] 142만 유튜브채널 ‘닥터프랜즈’를 운영하는 내분비내과 전문의 우창윤이 현재 국내에서 유통중인 ‘먹는 위고비’는 100% 사기라면서 주의를 당부했다.

우창윤은 지난 10일 공개된 유튜브 ‘신여성’에 출연해 최근 유행하고 있는 위고비, 마운자로 등 다이어트 약에 대해 언급했다.

우창윤은 “먹는 위고비가 미국에서는 지난 1월 승인돼서 판매중이지만, 한국에서는 아직 사용승인이 나지 않은 상태”라며 “현재 시중에서 ‘먹는 위고비’로 팔리는 모든 제품은 100% 사기로, 성분 자체도 말이 안되는 제품이니 주의하라”라고 말했다.

그는 이어 “마운자로나 위고비는 비만과 관련한 사망을 수십만명 예방하고 있어 실제로 도움이 된다”면서도 “엄청난 대사 변화를 일으키는 약이기 때문에 단백질이나 지방 등을 의도적으로 챙겨 먹어야 하는데, 미국과 달리 우리나라에서는 처방 후 이 같은 교육이 잘 이뤄지지 않고 있다”고 지적했다.

특히 그는 “탄수화물을 과도하게 섭취하거나 갈증을 못느끼는 경우가 있다”며 “물을 안마셔서 투석을 해야 하는 상황도 벌어지고 심각할 경우 실명이 될 수도 있다”고 경고했다.

한편, 위고비는 당초 당뇨 치료를 목적으로 설계된 글루카곤유사펩타이드(GLP-1) 계열 약물이다. GLP-1 계열 약물의 성분은 공복감과 포만감을 조절하는 호르몬을 모방한다. 이 때문에 뇌는 평소보다 더 빨리 배가 부르다고 인식하게 된다. 식사량을 줄여 감량을 하게 되는 원리다.

하지만 전문가들은 위고비를 사용하면 두통, 구토, 설사, 변비, 담석증, 모발 손실, 급성췌장염 등 부작용이 뒤따를 수 있다고 경고한다. 아울러 위고비의 효과는 약을 먹는 동안에 한정되며, 약물 중단 이후 식이요법이나 운동으로 몸을 관리하지 않으면 요요가 빠르게 온다며 주의를 당부한다.