유보라TV, 예능·감동·화제성을 담은 프로그램 론칭 12일부터 27일까지 사연접수…3월 4일 당첨자 발표

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도건설이 유튜브 채널 ‘유보라TV’의 신규 개편 프로그램인 유보라 오리지널을 선보이고 첫 번째 콘텐츠로 흑백요리사 우승자 권성준 셰프가 찾아가는 ‘아침밥 먹고 가’ 사연을 모집한다고 11일 밝혔다.

유보라 오리지널은 예능, 감동, 스토리, 화제성을 균형 있게 담아내며 브랜드가 추구하는 가치를 시청자가 삶의 장면으로 체감할 수 있도록 전달하는 신규 콘텐츠 라인업이다. ‘아침밥 먹고 가’는 권성준 셰프가 사연 당첨 가족의 자택을 직접 찾아가 아침 요리를 선보이는 참여형 캠페인이다. 바쁜 일상 속 가족을 위해 애쓰는 누군가에게 특별한 아침을 선물하는 순간을 담아 유보라TV에서 공개할 예정이다.

사연 접수는 반도건설 웹진 ARCHIVE.B 이벤트 페이지를 통해 진행된다. 모집기간은 12일부터 27일까지다. 참여자는 신청 양식에 가족의 특별한 이야기와 사연을 작성해 제출하면 된다.

당첨자 발표는 3월 4일 진행된다. 최종 선정된 가족은 자택에서 권성준 셰프와 함께 아침 요리 촬영을 진행하며, 촬영본은 유튜브 ‘유보라TV’에 업로드 될 계획이다. 참여자 중 50명을 추첨해 스타벅스 기프티콘을 제공한다.

반도건설 관계자는 “집이 하루가 시작되는 공간이라는 점에 주목해, 바쁜 일상 속 가족들의 다양한 삶의 모습을 통해 가족의 소중한 순간을 기록하고자 이번 캠페인을 기획했다.”며 “앞으로도 집과 일상 속에서 벌어지는 참여형 스토리를 바탕으로 고객이 공감하고 참여할 수 있는 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.