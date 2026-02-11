동국제약, 지식재산처와 간담회 열고 방안 강구

K-뷰티와 ‘마데카 크림’의 인기에 편승한 위조제품들이 온라인과 해외 유통채널에서 확산돼 주의가 요구된다.

11일 동국제약에 따르면, ‘마데카 크림’과 ‘멜라캡처 앰플’ 등 센텔리안24 브랜드 제품들이 정품과 매우 유사한 외관으로 유통되고 있다.

이런 위조품들은 성분을 확인할 수 없어 피부에 직접 사용할 경우 심각한 부작용을 일으킬 우려가 높다. 동국제약은 홈페이지와 안내자료를 통해 정품과 가품의 구별법을 알리고 있다.

지식재산처와도 위조품 유통방지 및 소비자보호 관련 방안을 강구했다. 지난 9일 지식재산처 김용선 처장이 동국제약 서울 청담동 본사를 방문했다.

양측은 위조품 유통실태와 대응 현황을 공유했다. 위조상품 단속 및 유통 차단을 위한 협력방안도 논의됐다.

간담회에서 동국제약 송준호 대표는 “지식재산처의 상표권 침해에 대한 신속하고 적극적인 협조로 최근 3일간의 집중 단속기간 동안 온라인상의 위조품이 대다수 사라지는 등 유의미한 변화가 있었다”며 “기업의 무형자산 보호에 애써주는 지식재산처에 감사를 표한다”고 했다.

김 처장은 “센텔리안24 브랜드와 같은 우수한 K-뷰티 브랜드들이 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있도록 제도·행정적 뒷받침을 하겠다”고 했다.