라이브·시네티·이벤트 콘텐츠 한눈에 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] SOOP은 설날 특집 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있는 ‘2026 설 특집 페이지’를 공개했다고 10일 밝혔다.

이번 특집 페이지에는 설 연휴 기간 진행되는 스트리머 라이브 방송을 비롯해 시네티 콘텐츠, 이벤트 등 주요 콘텐츠 정보가 제공된다.

먼저 라이브 탭은 설 연휴 기간 스트리머들이 참여하는 특집 콘텐츠가 편성된다. 요리에 익숙하지 않은 스트리머들이 도전에 나서는 ‘요알못 탈출 프로그램’과 신입 스트리머들이 임무를 수행하는 ‘금 주머니 쟁탈전’이 공개될 예정이다.

이와 함께 글로벌 스트리머들이 한국의 설 문화를 체험하는 ‘설맞이 글로벌 스트리머 교류 탐방’ 콘텐츠도 마련됐다.

또 스트리머 감스트가 참여하는 병영 체험 예능 ‘추병대’와 ‘설특집 버추얼 크루대전’, ‘크로아 윷놀이 대항전’ 등 버추얼 스트리머가 참여하는 예능형 콘텐츠도 공개된다.

스트리머와 유저가 소통하며 함께 감상하는 ‘시네티’ 역시 설 연휴 맞춤형 라인업을 선보인다. 영화, 드라마, 애니메이션 등을 모은 별도 탭이 운영된다. 상세 라인업은 오는 13일 진행되는 공식 소통 방송에서 공개될 예정이다.

이벤트 탭에서는 스트리머들이 참여하는 대회형 이벤트와 유저 참여형 이벤트가 운영된다. 먼저 에브나게임즈의 게임 ‘WASD’를 활용한 ’설맞이 대잔치 : 범상치 않은 무빙’이 오는 14일과 15일 이틀간 진행된다. 이번 대회에는 4인 1팀으로 구성된 총 13개 팀, 52명의 스트리머가 참가한다.

‘VOD & 시네티 설맞이 이벤트’도 마련됐다. 유저들은 설 특집 주문형비디오(VOD) 제작, 시네티 콘텐츠 시청, 스트리머 응원 참여 등 미션을 통해 참여할 수 있다. 이번 이벤트는 오는 22일까지 이어진다.