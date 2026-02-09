[헤럴드경제=고은결 기자] 화요일인 10일 전국에 비나 눈이 올 전망이다. 서울과 경기북부 미세먼지 농도는 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

아침부터 전남권과 제주도에, 오전부터 서울·인천·경기북부와 강원북부내륙·산지, 충남권, 전북에 내리기 시작한 눈비는 오후부터 강원동해안을 제외한 전국 대부분 지역으로 확대되겠고 11일 오전 대부분 그칠 것으로 보인다.

예상 적설량은 제주도 산지 2∼7㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 강원북부내륙·산지, 전북동부 1∼5㎝, 경기북부·남동부, 강원중·남부내륙·산지, 충북, 경남서부내륙 1∼3㎝, 대전·세종·충남내륙, 경북북부내륙·남서내륙, 경북북동산지 1㎝ 안팎, 서울 1㎝ 미만이다.

비는 제주도에 5∼15㎜, 전라권에 5∼10㎜, 충청권, 부산·울산·경남에 5㎜ 안팎, 수도권, 강원내륙·산지, 대구·경북에 5㎜ 미만씩 오겠다. 비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많아 교통안전에 조심해야 한다.

적설량이나 강수량이 적어 서울과 일부 경기내륙, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 일부 충청권, 전남동부, 경상권에 내려진 건조특보가 유지되는 곳이 많겠고, 동해안과 제주도는 바람도 강하게 불겠으니 각종 화재도 주의해야 한다.

아침 최저기온은 -7∼3도, 낮 최고기온은 3∼9도로 예보됐다. 평년(아침 -10∼0도·낮 3∼9도)과 비슷하거나 조금 높은 정도다. 미세먼지 농도는 서울과 경기북부에서 ‘나쁨’, 나머지 권역에서 ‘보통’, 제주도에서 ‘좋음’ 수준이겠다.