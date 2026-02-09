사외이사 ‘네 자리’ 중 ‘세 자리’ 채워 윤종수 전 환경부 차관 유지…“대폭 교체” 이사회 규정, CEO 교체기 한해 ‘협의’ 등 검토

[헤럴드경제=고재우 기자] KT 이사회가 현재 공석인 사외이사 네 자리 중 세 자리를 채운다. 사외이사 새 후보로는 김영한 숭실대 교수, 권명숙 전 인텔코리아 사장이, 기존 사외이사 중에는 윤종수 전 환경부 차관이 후보자로 결정됐다.

9일 KT 이사후보추천위원회(이추위)에 따르면 이날 개최된 이추위에서 세 명의 사외이사 후보가 확정됐다.

분야 별로는 ESG분야에 윤종수(현 KT ESG위원회 위원장, 김앤장법률사무소 환경 고문, 전 환경부 차관), 미래기술 분야에 김영한(현 숭실대학교 전자정보공학부 교수), 경영 분야에 권명숙(전 인텔코리아 대표이사) 등이다.

회계 분야는 공석으로 두고 내년 정기주주총회에서 정하기로 했다.

앞으로 이추위는 사외이사 후보 선임 방식을 기존의 4명씩 교체하는 집중형 구조에서 보다 안정적인 분산형 교체 구조로 전환해 나가기로 했다.

아울러 KT 이사회는 고위 임원 인사 등과 관련해 이사회 정관 개정 및 규정, 이사회 투명성 강화, 모 사외이사 인사 청탁 및 투자 압력 등에 대한 견해도 밝혔다.

우선 국민연금과의 협의를 통해 이사회 규정 및 정관 개정을 추진한다. 고위 임원 인사 시 이사회 심의·의결을 받도록 개정된 이사회 규정이 주주들의 특별 결의로 마련된 정관에 위배된다는 국민연금 지적에 따른 조치다.

또 이번 KT 대표이사 교체기에 현 경영진과 차기 대표이사 후보자 간 협의가 이뤄질 수 있도록 협력한다.

노조에서 요구한 사외이사 평가제 도입, 이사회 투명성 강화에 대한 제도적 방안도 마련할 계획이다.

아울러 KT 컴플라이언스위원회에서 제기한 모 이사 의혹에 대해 독립적인 기관에 조사를 의뢰하는 등 이사회 차원의 조사에도 나선다.