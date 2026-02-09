[헤럴드경제=함영훈 기자] 책을 읽으면, 플라멩코 댄서의 춤사위가 보이는 듯, 세비야의 말발굽 소리가 들리는 듯 하다. 어린 신부를 맞기 위해 마드리드의 1/3을 새로 단장한 펠리페 신랑의 분주한 모습도 오버랩된다. 유네스코 세계유산 아랑후에즈 궁전의 선율도 귀에 선하다.

주한 스페인관광청 사무소장을 지낸 이은진 박사가 ‘스페인을 만나면 인생이 노래가 된다’(라이트하우스인)를 펴냈다. 최고의 스페인 전문가 중 한 사람인 저자의 첫 스페인 여행 에세이다.

이 책 ‘스페인을 만나면 인생이 노래가 된다’는 단순한 여행기가 아니라 저자가 스페인과 맺은 인연, 그 곳에서 만나 사람과 풍경, 마음의 여정을 담았다. 그래서 이 책은 저자의 삶의 궤적이자 걸어온 시간의 흔적을 모은 기록이다.

스페인의 햇살과 바람, 골목의 소리와 광장의 음악, 카페의 향기와 사람들의 미소가 읽는 이에게 그대로 전해진다. 총 40여 개의 스토리로 구성된 이 책은 제목처럼 스페인과 함께 인생을 아름답게 노래하는 시간으로 안내할한다.

저자 이은진은 대학과 대학원에서 스페인어를 전공하고 글로벌 문화콘텐츠학 박사학위를 취득하며 스페인과 한국의 문화교류에 대한 학문적 기반을 다졌다. 약 26년간 스페인 관광청 한국 대표로 재직하며 두 나라를 잇는 문화와 관광의 가교역할을 해왔다.

2019년, 스페인을 찾은 한국 방문객 63만명의 길목에서 중심적 역할을 수행하며, 그 공로로 스페인 왕비 레티시아 오르티스의 친서를 받았다. 이어 2023년에는 한국관광대상에서 서울시의회 의장상을 수상하며 오랜 업적을 인정받았다.

현재 세계일보에서 ‘이은진의 에스파냐 이야기’를 연재하며 스페인의 역사, 예술, 그리고 삶의 이야기를 전하고 있으며 대학과 공공기관, 기업 강연을 통해 문화와 사람을 연결하는 활동을 지속하고 있다. 스페인을 향한 열정과 진심, 그리고 문화가 인간의 마음을 변화시키는 통찰을 담은 저자의 글과 강연은 많은 사람들에게 영감을 주고 있다.

주한 EU 대사 마리아 카스티요 페르난데스(María CASTILLO FERNÁNDEZ)는 “내가 아는 작가 이은진의 글은 스페인의 문화와 역사를 깊이 느끼게 해주며, 독자에게 특별한 감동을 선사한다”고 했고, 주한 세르반테스 문화원장 라파엘 부에노(RAFAEL BUENO) “저자의 진정성 있는 시선과 담백한 표현이 스페인을 생생히 전달하며, 독자에게 따뜻한 교감을 준다“면서 이 책을 추천했다.

제 1부는 시간의 궤적 : 역사와 예술로 읽는 스페인 정신, 제 2부는 공간의 미학 : 열정과 낭만이 흐르는 도시 기행을 담고 있다.