- 화학연, ‘2026 차세대 이차전지 국제포럼’ 성료

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국화학연구원은 지난 5~6일 서울 과학기술컨벤션센터에서 개최한 ‘2026 차세대 이차전지 국제포럼’을 산·학·연·관 관계자 300여 명의 참여 속에서 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 행사는 과학기술정보통신부에서 주최하고 한국화학연구원 ‘시장선도형 차세대 이차전지 혁신 전략연구단(K-BIC)’이 주관한 가운데, 미래 산업의 판도를 바꿀 차세대 전지 기술 조기 상용화와 글로벌 협력 네트워크 구축을 위해 마련됐다.

인공지능(AI) 전환(AX)과 휴머노이드 로봇, 자율주행 전기차 등 미래 산업의 폭발적 성장을 뒷받침할 에너지 심장인 ‘차세대 이차전지 기술’의 글로벌 주도권 확보를 위해 산·학·연·관 전문가들이 한자리에 모여 뜨거운 관심을 보였다.

이번 포럼은 단순한 학술 대회를 넘어, ‘글로벌 협력’과 ‘산업 상용화’라는 두 가지 핵심 축으로 기획되어 실질적인 성과를 도출했다는 평가를 받았다.

특히 행사 첫날인 5일 오전, ‘차세대 이차전지 라운드 미팅’에서는 국가와 산업계의 협력 모델에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 구혁채 과기정통부 제1차관의 주재하에 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온, 현대자동차 등 국내 배터리 및 완성차 리더들이 모여, 차세대 이차전지 기술 패권 경쟁에서 국가의 역할과 출연연-기업 연계를 통한 실질적인 성과 창출 방안에 대해 머리를 맞댔다.

참석자들은 휴머노이드, 자율주행 EV, AI 데이터센터 등 무인·AI 고도화 목적의 차세대 이차전지 원천기술 확보를 위해 출연연이 강력한 구심점 역할을 수행해야 한다는 데 공감대를 형성했다.

이어 진행된 ‘국제 포럼(글로벌 석학들과의 대화)’에서는 리튬이온 전지의 한계를 돌파할 구체적인 해법이 논의됐다. 미국 UC 샌디에이고의 핑 류 교수, 일본 요코하마 국립대의 와타나베 마사요시 교수 등 세계적 석학들은 리튬메탈 및 전고체 전지의 난제인 수명과 안전성 확보를 위한 혁신적인 소재 설계 방안을 제시하며, 한국 연구진과의 국제 공동연구 필요성을 역설했다.

6일에는 화학연 ‘시장선도형 차세대 이차전지 혁신 전략연구단(K-BIC)’이 주관하는 ‘배터리 기업 테크 파트너링’이 열려 실질적인 상용화 논의의 장이 펼쳐졌다.

K-BIC은 이 자리에서 2029년까지 총 1300억 원을 투입해 확보할 ‘초격차 7대 핵심기술(7-Tool)’인 ▷1회 충전으로 국내 일주 가능한 고에너지밀도(800Wh/L급) 리튬금속전지 ▷화재 걱정 없는 고안전성(400Wh/kg급) 전고체전지 등의 세부 로드맵을 공개하고, 수요 기업들과의 기술 이전 및 협력 방안을 구체화했다.

이영국 화학연 원장은 “이번 라운드 테이블에서 확인한 산업계의 절박한 수요와 국제 포럼에서 논의된 석학들의 통찰을 연구 현장에 즉각 반영하겠다”며 “화학연은 정부와 기업, 학계를 잇는 가교이자 차세대 전지 기술의 구심점으로서, 국가적 임무인 초격차 기술 확보를 완수하겠다”고 강조했다.

김명환 K-BIC 전략연구단장은 “우리 목표는 단순한 연구실 수준의 성과가 아니라, 실제 산업 현장에서 ‘게임 체인저’로 쓰일 수 있는 상용화 기술을 내놓는 것”이라며 “오늘 구축된 산·학·연·관의 강력한 협력 체계를 발판 삼아 2029년까지 세계 시장을 압도할 K-배터리 원천기술을 반드시 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.