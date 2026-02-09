전준철 2차특검 후보 놓고 당내 공개설전 정청래, 인사검증 시스템 실패 사과 불구 친명계선 ‘지도부 책임론’으로 연일 맹공

2차 종합특검 추천을 놓고 당청 불협화음이 불거졌다. 청와대에서 이례적으로 불쾌감을 드러냈고, 여당은 바로 사과하며 몸을 낮췄다. 청와대 측은 특검 후보자 추천 논란은 일단락됐다는 분위기이지만, 추천 경위와 책임 소재를 놓고 당내 안팎의 여진이 이어지는 모습이다.

당청간 사법개혁과 합당 추진, 특검 추천 등을 둘러싸고 의견 충돌이 잦아지고 있다.

정청래 더불어민주당 대표는 9일 최고위원회의에서 “대통령께 누를 끼쳐 대단히 죄송하다”며 다시 한번 고개를 숙였다.

정 대표는 특검 추천과 관련 “좋은 사람이 있으면 원내지도부에 추천하고 원내지도부에서 그 사람을 낙점하고 추천하는 방식이었다”며 “여기에 빈틈이 좀 많이 있었던 것 같다”고 설명했다. 그러면서 “당 인사추천위원회의 인사 검증에 특검 후보자 추천을 포함하는 등 시스템을 정비해 인사 사고를 막겠다”고 말했다.

전준철 변호사를 추천한 이성윤 최고위원은 “(전 변호사는) 서슬 퍼런 윤석열 검찰총장 하에서도 결코 소신을 굽히지 않고 강직하게 수사했고, 이번 2차 종합특검의 중요성에 비춰 책임자로 판단돼 원내대표실에 추천한 것”이라고 밝혔다. 특검 추천의 최종 결재는 원내대표가 하는 만큼 최종 점검을 해야 했다는 주장으로 풀이된다.

이 최고위원은 이어 “그럼에도 정확한 팩트 확인 없이 전 변호사가 김성태 대북송금 조작 의혹 사건을 변호했고, 그런 변호사를 추천함으로써 마치 정치적 음모가 있는 것처럼 있지도 않은 의혹이 확산하는 데 대해 매우 안타깝다”고 했다. 전 변호사 인사 추천으로 인한 당청 갈등 재점화설에 선을 그은 것이다.

하지만 황명선 최고위원은 최고위원회의 정회 후 퇴장하는 정 대표와 이 최고위원을 향해 “지금 대표 혼자의 책임이 아니다. 지도부의 공동 책임”이라며 “‘전준철 대변인’처럼 얘기하면 되냐”고 공개 반발했다.

이언주 수석최고위원도 “우리 당과 대통령에게 심각한 정치적 부담을 주는 행위였으며 제2의 체포동의안 가결 시도와 다름없다”면서 “이런 사고를 제대로 견제하지 못한 데 대해 결과적으로 무거운 책임을 느낀다. 당원들과 대통령께 정말 죄송하다고 생각한다”고 지적했다.

정치권에 따르면 이재명 대통령은 전 변호사에 대한 추천 보고를 받고 ‘순수한 의도로 보이지 않는다’고 말한 것으로 전해졌다. 다만 정 대표가 전날에 이어 이날도 “대통령의 인사권에 대하여 논란이 발생한 데 대해 당의 인사 검증 실패로 대통령께 누를 끼쳐 죄송하다”고 즉각 고개를 숙이자 청와대도 일단 표면적으로는 매듭지어졌다고 보는 기류다.

민주당 원내지도부는 이와 관련 “특검 후보자를 교섭단체로서 추천하는 데 따른 행정적 절차를 거칠 뿐, 원내대표가 특검 후보자를 결정했다고 볼 수 없다”는 입장이다. 한 원내 핵심관계자는 “어떻게 이런 중요한 문제를 원내대표가 단독으로 결정하겠느냐”고 말하기도 했다.

당내 일각에서는 특검 후보자 추천 역시 정 대표의 독단적인 결정에 따른 것이 아니냐는 분위기도 읽힌다.

한 당 관계자는 “국회 법제사법위원회나 당내 율사 출신 의원들에게 특검 후보자 추천을 받는 법사위에서도 추천받는 과정이 있어야 하는데, 그런 게 없이 지나갔다”며 “때문에 이번 특검 추천도 폐쇄적으로 진행된 것 아니냐는 말이 나올 수밖에 없다”고 말했다.

주소현·문혜현 기자