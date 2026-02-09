[헤럴드경제=이명수 기자] 세계적인 미남 조지 클루니마저 배우 박보검을 보고 감탄을 감추지 못했다.

7일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽을 기념하는 오메가 하우스 개막 행사가 진행됐다.

스포츠조선에 따르면, 이날 우 박보검을 비롯해 할리우드 스타 조지 클루니, 오메가 사장 겸 CEO 레이날드 애슐리만, 미국 육상 전설 앨리슨 펠릭스, 미국 배우 마리사 토메이, 이탈리아 배우 사울 난니 등 다양한 분야의 주요 인사들도 등 글로벌 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.

특히 박보검과 조지 클루니는 행사 현장에서 나란히 서서 화기애애한 대화를 나누며 훈훈한 분위기를 연출했다.

박보검은 유창한 영어로 인사를 전하며 “이 자리에 와서 여러분을 만나게 되어 기쁘다”고 소감을 밝혔고, 조지 클루니를 향한 존경심도 함께 드러냈다.

처음 박보검을 만난 조지 클루니는 그의 어깨에 손을 올리며 친근함을 표현한 뒤 “Look at him, I wanna kill myself”라는 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 이는 “너무 완벽하게 잘생겨서 질투가 날 정도”라는 의미의 재치 있는 칭찬이다.

한편 이날 오메가 공식 홈페이지에 따르면, 동계올림픽 공식 타임키퍼인 오메가는 이번 대회의 독점적인 공간인 오메가 하우스에서 기억에 남을 개막 갈라를 열었으며, 브랜드 홍보대사인 조지 클루니와 박보검이 가장 먼저 환영받는 손님으로 참석했다.

오메가 하우스 밀라노에서 박보검은 “오메가와의 인연은 아직 시작 단계지만, 이미 브랜드가 지닌 수많은 가치를 느끼고 있다”며 “시계 제작의 우수성을 직접 확인했고, 이제는 스포츠를 통해 그 유산을 경험하고 있다. 오메가 하우스 밀라노에서 올림픽 유산과 그들의 역사적 역할을 더 깊이 이해하게 되어 영광”이라고 소감을 전했다.