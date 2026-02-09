[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 설 명절을 맞아 홀몸노인 등 소외되는 이웃 없는 따뜻한 명절이 되도록 취약계층에 대한 지원을 더욱 두텁게 하고 시민 불편사항에 신속히 대응하기 위해 ‘보건복지 상황반’을 편성·운영한다고 9일 밝혔다.

먼저 대구시는 대구사회복지공동모금회와 함께 생활이 어려운 취약계층 1만4600여명(158개소)에게 16억 5300여만원의 위문금과 위문품을 전달하며 온정을 나눈다.

또 대구사회복지협의회는 iM사회공헌재단과 협력해 저소득 소외계층 1000세대에 설맞이 사랑의 떡국떡 1.5kg 1,000박스(1000만원)를 지원하고 한국부동산원과는 사회복지시설 및 비영리단체 17곳에 백미 10kg 420포(1400여만원)를 전달한다.

더불어 이마트와도 연계해 기초생활수급자 100세대에 희망배달마차 설맞이 명절키트(떡국떡·사골육수 등 300만원)를 제공할 예정이다.

물품 지원에 더해 연휴 기간 생활 돌봄 지원도 병행한다.

노숙인 등 취약계층의 결식 예방을 위해 경로무료급식소 9개소와 노숙인지원센터 등에서 급식과 도시락을 제공하고 거동이 불편한 어르신에게는 식사배달과 안부 확인 서비스를 지속 실시한다.

특히 민관 합동으로 ‘노숙인 현장지원반’을 구성해 동대구역 등 밀집 지역을 순찰하며 상담, 물품 지원, 응급 잠자리 제공 등 현장 중심의 보호 활동을 강화한다.

고독사 위험가구 대상으로는 ‘AI안심올케어 관제센터’를 통해 24시간 모니터링과 긴급출동 체계를 유지하며 위기 상황을 사전에 예방할 방침이다.

아울러 설 명절을 맞이해 간부공무원을 중심으로 관내 복지시설을 방문해 현장의 애로사항을 청취하고 묵묵히 헌신하는 종사자들을 격려할 계획이다.

대구시는 오는 18일까지 5일간 4개 분야 보건복지 상황반(총 95명)을 운영하며 각종 시민 불편사항에 신속히 대응하고 사회적 취약계층 지원과 시민 건강보호에 행정력을 집중한다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “연휴 기간 시민 불편을 최소화하고 모두가 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 현장을 꼼꼼히 살피며 빈틈없는 복지행정을 펼치겠다”고 말했다.