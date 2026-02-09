CBAM·공급망 실사 대응 위한 중소기업 맞춤 설비 전환 지원 일반 50%·고도화 70% 보조…산단 비입주 기업 우대 신설 에너지절감·AI공정·배출진단·신재생 등 4대 설비 유형 체계화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 환경 규제 확산에 대응해 중소기업의 탄소 감축 설비 전환을 본격 지원한다.

중소벤처기업부는 10일부터 오는 3월 4일까지 ‘2026년 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업’ 일반·고도화 트랙 참여기업을 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 중소기업의 온실가스 배출량 감축과 글로벌 탄소 규제 대응 역량 강화를 위해 에너지 효율 향상 또는 탄소 배출 저감 설비 도입을 지원하는 것이 핵심이다. EU CBAM, 공급망 실사 지침 등 공급망 단위 환경 규제로 피해가 예상되는 중소기업에는 실시설계 컨설팅과 저탄소 설비 도입 비용이 함께 지원된다.

모집은 일반 트랙과 고도화 트랙으로 나뉘며, 두 트랙 모두 기업당 최대 3억원까지 지원된다. 보조율은 일반 트랙 50%, 고도화 트랙 70% 이내다. 1차 금속 제조업, 금속가공제품 제조업 등 탄소 다배출 업종 영위 기업과 산업단지 비입주 기업에는 가점이 부여돼 선정 시 우대된다.

특히 올해는 산업단지 비입주 중소기업 대상 우대 혜택을 새로 도입하고, 유관기관 사업 연계 및 원가계산 비용 지원 등을 통해 설비 투자 부담을 낮췄다.

지원 설비는 ▷에너지 절감형(인버터형 공기압축기 등) ▷공정 최적화형(AI 기반 제어 시스템 등) ▷배출 진단형(모니터링 설비 등) ▷신재생에너지형(폐기물 열분해 시설 등) 등 네 가지 유형으로 체계화했다.

사업 세부 내용은 중기부 누리집에 게시된 공고에서 확인할 수 있으며, 신청은 ESG 통합플랫폼을 통해 가능하다.