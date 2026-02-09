HVAC 사업 이끄는 ES사업본부장 글로벌 뉴스룸 통해 공조사업 비전 밝혀 “AI 전환 가속화로 사업 경쟁력 강화” 작년 데이터센터용 칠러 수주 3배 성장 “인도에 개발센터·에어컨 공장 개소”

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자의 신성장동력인 냉난방공조(HVAC) 사업을 이끌고 있는 이재성 ES사업본부장(사장)이 인공지능(AI) 인프라 시장 공략에 드라이브를 걸어 미래 사업기회를 확보하겠다고 밝혔다.

9일 업계에 따르면 이재성 사장은 LG전자 글로벌 뉴스룸을 통해 “올해 빠르고 정교한 실행, 강력한 시장입지 확보를 최우선 과제로 삼고 있다”며 이같이 강조했다.

이 사장은 “AI가 산업 전반에 걸쳐 룰을 재편하고 있다. HVAC 산업도 예외가 아니다”며 “과거엔 단순 냉난방에 초점을 맞췄지만 이젠 에너지 효율, 지속가능성, 산업 경쟁력의 핵심으로 자리잡고 있다”고 분석했다.

LG전자는 급성장하는 AI 인프라 시장에 발맞춰 상업용 공조시스템 및 산업·발전용 냉방기 칠러, AI 데이터센터를 위한 액체냉각 설루션인 냉각수 분배장치(CDU) 등으로 사업 영역을 확장하고 있다.

액체냉각은 AI 서버에서 나오는 열을 바람이 아니라 액체로 식히는 기술이다. LG전자는 엔비디아 공급망 진입을 위해 AI 서버용 액체냉각 설루션의 인증 절차를 진행 중이다.

이미 미국을 포함한 글로벌 주요 국가에 AI 데이터센터용 칠러 공급도 확정했다. 칠러는 차갑게 만든 물을 열교환기를 통해 순환시켜 시원한 바람을 공급하는 냉각 설비다. 주로 대형 건물과 공장에 설치돼 열을 식히는 역할을 한다.

지난해 LG전자의 데이터센터용 칠러 수주 실적은 전년 대비 3배 수준으로 성장했다. 내년까지 칠러 사업 매출은 목표치인 1조원을 무난히 달성할 것으로 보고 있다.

이 사장은 “AI 데이터센터 등에서 고도화된 HVAC 제품 수요가 증가하면서 새로운 성장 기회가 나타나고 있다”며 “AI 기술로 확장된 생태계는 데이터센터용 액체냉각과 첨단 상업용 히트펌프 등 차세대 열 관리 기술의 길을 열어주고 있다”고 바라봤다.

신흥 시장인 글로벌 사우스(Global South) 지역을 겨냥해 판매 역량 및 인프라 확장 계획도 강조했다.

이 사장은 “올 하반기 인도 노이다와 스리시티 인근에 신제품 개발센터와 인도의 세 번째 에어컨 공장이 문을 연다”며 “신제품 개발센터는 (HVAC R&D 센터가 있는) 한국의 창원과 함께 개발 허브로서 핵심 역할을 수행하게 될 것”이라고 예고했다.

LG전자는 AI를 연구개발(R&D)을 비롯해 제조 및 서비스 전반에 걸쳐 활용하면서 업무 효율성도 높이고 있다. AI 기반의 가상 기술로 설계·검증을 하며 HVAC 사업의 R&D 기간을 획기적으로 줄였다.

실제 설비나 장비를 가상 세계에 똑같이 구현한 디지털 트윈 기술에 AI를 결합해 데이터센터의 서버 발열을 사전에 예측하고 알아서 공조 시스템을 제어하는 등 운영 효율성도 강화하고 있다.

이 사장은 “LG전자는 차별화된 HVAC 기술력과 첨단 R&D 역량으로 지속적인 경쟁 우위를 만들어 왔다”며 “AI의 성장 잠재력에 힘입어 보다 효율적이고 지속 가능한 미래를 구축해 갈 것”이라고 말했다.