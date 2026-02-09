[헤럴드경제=이명수 기자] 글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 여전히 호성적을 거두고 있다.

7일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 14일 자 차트 예고 기사에 따르면, 지난 주 ‘빌보드 200’에서 8위를 차지한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주보다 2계단 상승한 6위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘골든’은 최근 열린 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받았다. K-팝 첫 그래미 수상이다.

‘골든’은 또한 내달 열리는 아카데미(오스카상) 시상식 주제가상 부문에서 유력한 수상 후보로 꼽히고 있다.

미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ‘옥탄(OCTANE)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.

‘라틴 팝 슈퍼스타’ 배드 버니의 스페인어 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’는 이번 그래미 어워즈에서 올해의 앨범상을 수상한 뒤 판매량이 두 배가량 늘며 지난 주 9위에서 이번 주 2위로 급상승했다.