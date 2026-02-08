자민·유신회 ‘개헌 발의선’ 310석 넘어설 가능성도

[헤럴드경제=신주희 기자] 8일 치러진 일본 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당의 과반의석(233석 이상) 확보가 유력하다.

NHK는 이날 오후 8시 투표 종료 직후 출구조사 결과 “자민당 의석이 274∼328석으로 예측돼 단독 과반은 물론 300석에 달할 가능성이 있다”고 보도했다.

자민당의 기존 의석수는 198석이다.

앞서 자민당은 2024년 10월 총선에서 15년 만에 단독 과반을 빼앗겼다.

연립 여당인 일본유신회의 예상 의석수는 28∼38석이었다.

이에 따라 전체 여당의 예상 의석수는 302∼366석에 달한다.

전체 중의원 의석(455석) 중 여당인 자민·유신회가 3분의 2(310석)이상 의석도 넘볼 가능성이 있다는 이야기다.

여당이 중의원에서 310석 이상 의석을 보유하면 현재 여소야대인 참의원에서 부결된 법안도 재의결을 통해 가결할 수 있어 정책 추진을 독주할 수 있는 구도가 마련된다. 또 310석은 중의원에서 개헌안을 발의할 수도 있는 의석수다.