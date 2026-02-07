지난해 합산 당기순이익 17조9588억 2024년 대비 9.8% 증가한 역대 최고 견조한 이자이익에 비이자이익 성장 뚜렷 자본시장 활황 속 증권 관련 수수료 ↑ 4대 금융 주주환원 확대 기조 지속 약속

[헤럴드경제=김은희 기자] 4대 금융그룹(KB·신한·하나·우리)이 지난해 18조원에 육박하는 당기순이익을 거두며 역대 최대 실적을 기록했다. 자본시장 활황 속에 증권과 펀드·신탁 등 관련 수수료 이익을 중심으로 비이자이익이 평균 17% 늘면서 전반적인 성장을 이끌었다.

7일 금융권에 따르면 4대 금융의 2025년 합산 당기순이익(지배기업 지분 순이익 기준)은 17조9588억원으로 집계됐다. 이는 2024년(16조3532억원)보다 9.8% 늘어난 수치로 불과 1년 만에 최고 기록을 다시 썼다.

그룹별로 보면 KB금융과 신한금융, 하나금융이 나란히 사상 최대 실적을 달성했다.

KB금융은 전년 대비 15.1% 증가한 5조8430억원의 순이익을 거두며 5조원 돌파 1년 만에 5조원대 후반까지 실적을 끌어올렸다. 신한금융의 순이익은 4조9716억원으로 2024년보다 11.7% 늘며 ‘5조 클럽’ 입성을 눈앞에 두게 됐다. 하나금융은 전년보다 7.1% 성장한 4조29억원의 순이익을 올리며 ‘4조 클럽’에 처음 이름을 올렸다.

우리금융은 지난해 3조1413억원의 당기순이익을 기록해 2024년보다 1.8% 증가했다. 이는 2022년(3조3240억원)에 이은 역대 두 번째 규모지만 담보인정비율(LTV) 담합 과징금 515억원 전액을 충당금으로 반영한 점을 고려하면 사실상 사상 최대 순이익이라고 우리금융은 밝혔다. 일회성 비용을 제외할 경우 수익 창출력은 강화됐다는 설명이다.

이러한 성과는 합산 42조9618억원에 달하는 견조한 이자이익이 바탕이 됐다. 다만 눈에 띄는 비이자이익 성장세가 실적 향상의 핵심 동력이었다고 금융권은 분석한다.

실제 4대 금융의 이자이익은 기준금리 인하 등의 영향으로 평균 2.7% 증가하는 데 그친 반면 비이자이익은 평균 17.3% 늘었다. 이자이익 의존도가 높은 기존 구조에서 벗어나 수익원이 다변화되고 있음을 보여주는 대목이다.

비이자이익 증가는 자본시장 활황과 맞물려 나타났다. 정부의 적극적인 증시 부양 정책으로 코스피 지수가 상승하고 거래대금이 늘면서 증권 관련 수수료 이익이 개선된 것이다. 이는 은행 내 자산관리(WM), 투자은행(IB) 부문 수익 확대에도 기여했다.

KB금융의 비이자이익은 전년 대비 16.0% 늘어난 4조8721억원을 기록했다. 순수수료이익이 6.5% 상승했고 기타영업손익도 두 배 이상 늘었다. 자본시장 활성화에 대응한 기민한 운용 전략과 브로커리지(위탁매매) 경쟁력 강화에 힘입은 실적 개선이라고 사측은 설명했다.

신한금융과 하나금융도 각각 2024년보다 14.4%, 14.9% 늘어난 3조7442억원, 2조2133억원의 비이자이익을 거뒀다. 이들은 유가증권 관련 이익 증가를 주된 요인으로 꼽았다. 특히 신한의 경우 투자증권·자산신탁 등 자회사의 실적 회복이 뚜렷했는데 그룹 전반의 손익 개선에 영향을 미친 것으로 보인다. 하나 역시 자본시장 연계 비즈니스에서 안정적 수익을 확보하며 비은행 부문의 기여도가 개선됐다.

우리금융의 비이자이익은 1조9266억원으로 전년보다 24.0% 증가했다. 지난해 그룹에 편입한 보험사의 순이익이 더해진 영향이 컸지만 유가증권, 캐피탈, 외환 등에서 수수료 수익도 고르게 늘면서 성장세를 뒷받침했다. 계열사 간 시너지가 본격화되면서 비이자 수익 기반이 확대되고 있다는 평가다.

4대 금융은 탄탄한 실적 성장을 바탕으로 올해도 주주환원 확대 기조를 이어갈 방침이다.

KB금융 이사회는 지난해 4분기 주당배당금을 1605원으로 결의하며 지난해 총 현금배당금액을 1조5800억원으로 확정했다. 올해 1차 주주환원 재원으로는 2조8200억원으로 책정했다.

신한금융은 지난해 연간 주당 배당금은 2590원으로 자사주 매입·소각까지 합쳐 총 2조5000억원 규모의 주주환원을 실행했다. 올해 1월 2000억원 규모의 자기주식 취득을 마친 데 이어 2월에도 5000억원 규모의 자기주식 취득을 결의했다.

하나금융도 지난해 1조8719억원의 역대 최대 주주환원을 실행하며 총주주환원율 46.8%를 달성했다. 올해도 상반기 총 4000억원 규모의 자사주 매입·소각에 나서는 등 주주환원율 50% 달성에 나선다.

우리금융은 4분기 배당금으로 주당 760원을 결정했다. 이에 따라 2025년 누적 배당금은 주당 1360원, 현금배당성향은 31.8%다. 올해 자사주 매입·소각 규모를 2000억원으로 전년 대비 33% 늘리고 주당 배당금도 10% 이상 확대할 예정이다.