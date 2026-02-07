청창사·글로벌창업사관학교 졸업 간담회… 선배기업 네트워킹·규제 발굴 진행 딥테크·글로벌 심화과정 신설… 청년 스타트업 성장 전주기 지원 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 청년창업사관학교 졸업 이후에도 창업기업 성장을 이어갈 수 있도록 사후 지원 체계를 강화한다.

중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진·이하 중진공)은 6일 경기도 안산 청년창업사관학교에서 청년창업사관학교 15기와 글로벌창업사관학교 6기 졸업식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 강석진 이사장을 비롯해 졸업기업 관계자 등 150여 명이 참석했다.

이날 현장에서는 우수 졸업기업 표창을 비롯해 선배기업과의 네트워킹, 스타트업 규제 발굴, 딥테크·글로벌 심화과정 입교 설명회 등 졸업 이후 성장 과제를 점검하는 간담회가 함께 진행됐다. 중진공은 ㈜마케마케, ㈜패브릭덕트 등 10개 기업에 우수기업 표창장을 수여하고 향후 국내외 시장 도전과 성장을 위한 전방위 지원을 약속했다.

졸업기업들은 1년간의 교육과 코칭을 통해 사업모델을 검증하고 시장 경쟁력을 확보하는 방향을 설정할 수 있었다며, 청창사 출신이라는 소속감과 자부심을 바탕으로 글로벌 시장 진출에 도전하겠다는 의지를 밝혔다.

중진공은 졸업 이후 청년 창업가들이 직면하는 사업 고도화, 투자유치, 판로개척 등 현실적 과제에 대응할 수 있도록 선배기업 네트워킹 프로그램을 운영한다. 아울러 사업 수행 과정에서 경험한 불합리한 규제와 제도적 애로사항을 수렴해 향후 정책 개선과 제도 보완의 기초 자료로 활용할 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 “청년 창업가가 졸업 이후에도 사업을 안정적으로 고도화하고 투자와 판로를 단계적으로 확장하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “지속적인 지원을 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

한편 중진공은 올해부터 청년창업사관학교 교육체계를 기존 단일 기본과정에서 기본과정과 딥테크·글로벌 심화과정으로 개편해 운영한다. 딥테크 심화과정은 AI 등 미래 성장동력 분야 스타트업 육성에, 글로벌 심화과정은 유망 스타트업의 해외 진출 지원에 초점을 맞춘다. 심화과정은 수도권·호남권·영남권 등 전국 3개 권역에서 운영될 예정이다.