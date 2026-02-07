[헤럴드경제=박병국 기자]토요일인 7일에도 매우 춥겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -10.4도, 인천 -11.0도, 수원 -9.9도, 춘천 -9.6도, 강릉 -3.3도, 청주 -7.4도, 대전 -7.1도 전주 -6.4도, 광주 -4.4도, 제주 2.1도, 대구 -2.5도, 부산 0.8도, 울산 -1.3도, 창원 0.1도 등이다.

낮 기온은 -5∼4도로 예보됐다.

전국 대부분 지역의 아침 기온이 -15∼-5도로 낮겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮아지겠다.

전국에 구름이 많다가 오전부터 맑아지겠다.

오후부터는 제주도 등을 중심으로 많은 눈이 내리겠다. 눈은 8일까지이어지겠다.

7일부터 이틀간 예상 적설량은 울릉도·독도 10∼40㎝, 제주도 산지 10∼20㎝(많은 곳 30㎝ 이상), 제주도 중산간·동부 5∼15㎝, 제주도 해안(동부 제외) 3∼10㎝, 전북 서해안·남부 내륙·광주·전남 서부 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 충남 서해안, 전남 북동부 1∼3㎝, 서해 5도, 세종·충남 남부 내륙, 경북 북부 동해안 1㎝ 안팎, 강원 중·남부 동해안, 충북 중남부, 전남 남동부 1㎝ 미만이다.

같은 기간 예상 강수량은 울릉도·독도 10∼40㎜, 제주도 5∼20㎜, 전북 서해안·남부 내륙·광주·전남 서부 5㎜ 안팎, 서해 5도, 세종·충남 서해안·충남 북부 내륙, 전남 동부, 경북 북부 동해안 1㎜ 안팎, 강원 중남부 동해안, 충북 중남부 1㎜ 미만이다.