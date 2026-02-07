보기 없이 버디 5개…중간합계 12언더파

[헤럴드경제=조용직 기자] 안병훈이 LIV 골프 2026시즌 개막전 3라운드에서 공동 10위를 기록했다.

안병훈은 6일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 골프클럽(파72·7464야드)에서 열린 LIV 골프 리야드(총상금 3000만달러) 대회 사흘째 3라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 잡아내 5언더파 67타를 쳤다.

사흘 합계 12언더파 204타가 된 안병훈은 세바스티안 무뇨스(콜롬비아)와 함께 공동 10위로 최종 라운드를 시작하게 됐다.

엘비스 스마일리(호주)는 공동 1위 피터 율라인(미국)과 나란히 16언더파 200타를 쳤다.

2022년 출범한 LIV 골프는 작년까지 3라운드 54홀 대회로 진행됐고, 올해부터 4라운드 72홀 대회로 우승자를 정한다.

작년까지 미국프로골프(PGA) 투어에서 활약한 안병훈은 LIV 골프 데뷔전에서 ‘톱10’은 물론 4라운드 활약 여하에 따라 우승도 시야에 두게 됐다.

작년까지 세계 랭킹 포인트가 없었던 LIV 골프는 올해부터 상위 10위까지 세계 랭킹 포인트를 받을 수 있다.

테일러 구치(미국)가 1타 차 단독 3위, 욘 람(스페인) 등 3명이 선두에 2타 뒤진 공동 4위에 올라 있다.

작년까지 KPGA 투어에서 뛴 이태훈(캐나다)은 10언더파 206타로 브라이슨 디섐보(미국), 세르히오 가르시아(스페인) 등 쟁쟁한 선수들과 함께 공동 13위로 3라운드를 마쳤다.