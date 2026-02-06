차세대 영상보안 설루션 와이즈넷9 적용 올해부터 무상 AS 기간 5년 연장

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화비전은 올해 상반기 차세대 영상보안 솔루션 와이즈넷(Wisenet)9을 지닌 인공지능(AI) 카메라 8종을 118개 대·중소상생기업에 공급할 예정이라고 7일 밝혔다.

와이즈넷9은 2개의 신경망 처리장치(NPU)를 지녀 기존 세대보다 AI 추론 성능이 3배 향상됐다. 이를 통해 영상 내 객체를 정확히 식별하고, 이상행동 감지와 AI 사운드 분류 등 첨단 분석 기능을 지원한다. 또 AI 기반 노이즈 저감 기술로 저조도 환경에서도 선명한 영상을 제공한다.

이번 신제품들은 한화비전의 엄격한 품질관리 시스템과 핵심 기술력이 결합해 완성됐다. 대·중소상생 대리점인 미래정보기술은 통합 고객지원센터를 운영, 신제품에 대한 기술 지원과 수준 높은 사후 관리를 제공할 예정이다.

한편, 한화비전은 올해부터 무상 AS 기간을 5년으로 연장한다. 4년 전에 납품된 CCTV 제품도 1년 동안 추가 무상 AS를 받을 수 있도록 지원할 예정이다.