[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 엑소 전 멤버 타오가 생리대를 팔아 300억원대의 매출을 올렸다고 밝혔다. 그는 여성들이 좀 더 안전하게 생리대를 사용할 수 있도록 이 사업을 시작했으며, 전혀 부끄럽지 않다고 말했다. 다만, 생산 설비에 투자한 돈이 많아 아직은 본전을 회수하지 못했다고 덧붙였다.

지난 5일 유튜브채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에서는 “하루 300억 매출 왕홍 찾으러 무작정 중국 간 홍진경”이라는 제목의 영상이 게재됐다.

타오는 요즘 근황에 대해 “생활도 좋고 결혼도 했다”며 SM루키즈 출신 가수 겸 배우 쉬이양과의 결혼 소식을 알렸다.

현재 하고 있는 사업에 대해 그는 “메인 상품은 생리대”라며 “여성들이 생리대를 사용할 때 조금 더 안전하고 걱정 없이 사용할 수 있도록 하고 싶어 시작했다”고 설명했다.

또 “언제든 생산 공정을 모니터링할 수 있어 안전하게 사용할 수 있다”고 부연했다.

그러면서 “생리대 사업에 대해 전혀 부끄럽지 않다”며 “제가 이 일을 선택한 것은 옳고 좋은 일이라고 생각한다”고 강조했다.

매출 규모에 대해서는 “생리대를 1억5000만개 팔아 1억5000만위안(316억원)의 매출을 기록했다”고 말했다. 다만 아직은 본전 회수도 못했고 순이익도 많지 않다고 솔직하게 털어놨다.

현재 그는 6개의 생산라인을 직접 운영하고 있다.

이에 대해 타오는 “외부 공장에 맡기면 소비자가 우리를 믿지 못할 것 같았다”며 “공장 전체를 투명하게 운영하고 누구나 생산 과정을 직접 확인할 수 있도록 했다”고 말했다.

브랜드 개발 과정에는 그의 아내 쉬이양도 참여했다. 타오는 “아내가 직접 제품을 사용하고 테스트해 품질을 검증했다”고 밝혔다.