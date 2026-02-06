[헤럴드경제=홍석희 기자] 지식 커머스 빌더 ‘라이브클래스(LiveKlass)’를 운영하는 퓨쳐스콜레가 지난해 연간 거래액 482억원을 기록하며 가파른 성장세를 이어갔다. 지식 크리에이터 중심의 D2C(Direct to Consumer) 비즈니스 모델이 빠르게 확산되고 있다는 평가다.

퓨쳐스콜레는 2025년 라이브클래스 연간 총 거래액(GMV)이 482억원을 달성했다고 6일 밝혔다. 연간 거래액은 한 해 동안 라이브클래스를 활용하는 크리에이터들의 매출을 합산한 금액이다.

라이브클래스 거래액은 2023년 76억원에서 2024년 236억원으로 약 210% 증가한 데 이어, 2025년에는 다시 두 배 이상 성장하며 3년 만에 약 6배 확대됐다. 이는 지식 크리에이터들이 외부 플랫폼 의존도를 낮추고 자체 채널 기반으로 콘텐츠 기획·판매·운영을 수행하는 D2C 방식이 본격 확산되고 있음을 보여주는 지표로 풀이된다.

라이브클래스는 별도의 개발 인력 없이도 크리에이터가 자신만의 채널을 개설해 강의, 영상, 전자책, 챌린지 등 다양한 지식 상품을 직접 운영할 수 있도록 지원하는 설루션이다. 결제 시스템, 수강생 관리, 커뮤니티 운영, 마케팅 자동화 기능 등을 통합 제공해 지식 비즈니스 전반의 운영 효율성을 높인 것이 특징이다.

이를 활용한 크리에이터들은 단일 강의 판매를 넘어 무료 콘텐츠를 시작으로 저가 상품, 중·고가 프로그램으로 이어지는 단계적 상품 구조를 설계하며 수익성을 높이고 있다. 자체 채널을 기반으로 수강생과의 관계를 축적하고 반복 구매를 유도하는 구조가 정착되면서 장기 확장형 비즈니스 모델로 자리 잡는 모습이다.

현재 체중감량 홈트레이닝 분야 130만 유튜버 ‘비타민신지니’를 비롯해 직무·스터디·머니·라이프스타일 등 다양한 분야의 크리에이터들이 라이브클래스를 활용하고 있다. 구독자 1만 명 내외의 중소형 크리에이터 가운데서도 월 수천만원대 매출 사례가 늘어나며 특정 스타 크리에이터 의존도를 낮춘 생태계가 형성되고 있다는 설명이다. 신규 창작자 지원 프로그램인 ‘라이브클래스 로켓런칭’도 활성화되고 있다.

신철헌 퓨쳐스콜레 대표는 “지식 비즈니스 시장이 선도 크리에이터 중심 단계를 지나 운영 방식이 고도화되고 저변이 확대되는 확산기에 진입했다”며 “라이브클래스는 지식 크리에이터의 콘텐츠를 현실적인 비즈니스 구조로 정착시키는 핵심 설루션 역할을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 2018년 설립된 퓨쳐스콜레는 지식 창작자와 학습자를 연결하는 플랫폼 라이브클래스를 운영하고 있으며, 현재까지 300만명 이상의 회원과 3만명 이상의 지식 크리에이터를 확보했다. 대형 크리에이터뿐 아니라 구독자 1만 명 안팎의 창작자까지 월 1000만원 이상 매출을 기록하는 사례가 꾸준히 증가하며 성장세를 이어가고 있다.