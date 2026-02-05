[헤럴드경제=이명수 기자] 아랍에미리트연합(UAE) 수도 아부다비에서 5일 열린 미국-러시아-우크라이나 3자 협상의 이틀째 회동이 오후 3시(현지시간) 조금 지나 끝났다고 우크라이나 매체들이 보도했다.

지난달 23일과 24일 열렸던 아부다비 1차 회동 때와 마찬가지로 우크라 전쟁 종전을 위한 3자 직접대면의 협상은 외부에 알려진 것이 거의 없다.

미국 측에서 스티브 위크코프 특사와 트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너가 참석했다는 것도 우크라 대표인 루스템 우메로우 국가안보방위회의 서기의 전언에 의한 것이다.

이날 이틀째 회동의 종료 소식 역시 우메로우의 대변인에 의해 알려졌다.

한편 위트코프 미 특사는 2차 회동에 앞서 전날 3국 간에 건설적인 대화가 진행되었고 ‘314명 포로 교환’이 합의되었다고 소셜 미디어로 알렸다.

이 같은 우크라-러시아 간 포로교환은 5개월 만에 있다는 것이다.

앞서 양국은 그간 10여 차례에 걸쳐 각국 수천 명의 포로를 교환했다.