[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 봉수대로와 서곶로 일대의 교통혼잡이 완화될 것으로 전망된다.

인천광역시는 국토교통부가 확정·발표한 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(2026~2030년)에 혼잡도로 2개 노선이 반영돼 국비 2543억원을 확보했다고 5일 밝혔다.

이번 국토교통부 계획에는 인천시가 지속적으로 건의해 온 ▷중봉터널 민간투자사업과 ▷문학IC~공단고가교 도로 건설사업이 포함돼 총사업비 8724억원이 투입된다.

중봉터널 건설사업은 남북 2축 중 단절된 중봉대로(서구 경서동과 왕길동 구간)를 연결하는 총연장 4.57km, 왕복 4차로 규모의 민간투자사업이다. 이 사업에는 국비 512억원이 들어간다.

문학IC∼공단고가교 도로 건설사업은 총연장 4.0km, 왕복 4차로 규모로 추진된다. 국비 2031억원이 투입돼 공단고가교∼서인천IC 혼잡도로와 연계된 도심 남북축 간선도로망을 구축해 장거리 교통수요를 분산시키고 도심 내부 교통혼잡을 크게 완화할 것으로 기대된다.

인천시는 이번 혼잡도로 2개 사업에 대한 국비 확보로 대규모 재정부담을 완화하는 한편 도심 교통문제 해결을 위한 안정적인 사업 추진 기반을 마련했다.

시는 도로 건설사업과 관련된 행정절차를 신속히 이행하고 사업을 적기에 완료해 시민 교통복지 실현을 한층 앞당길 계획이다.