말기 진행 전, 연령·성별·증상 고려 조기 진단 및 치료 중요

[헤럴드경제=고재우 기자] 퇴행성 질환인 중기 무릎 관절염 환자 가운데 56~65세 연령대 환자들은 자가지방유래 기질혈관분획(SVF) 주사 치료 선택하는 것으로 나타났다. 무릎 관절염의 경우 방치 시 인공관절 수술을 해야 하는 만큼, 조기 진단 및 치료가 필요한 대표적인 질환이다.

5일 의료계에 따르면 연세사랑병원은 2024년~지난해 연세사랑병원에서 SVF 치료를 받은 환자 1437명을 대상으로 한 치료 효과를 발표했다.

분석 결과, 연령별로는 56~65세 환자가 651명으로 가장 많았다. 66~75세 환자도 533명이었다. 퇴행성 질환을 겪고 있는 환자의 약 82%가 SVF 치료를 선택하고 있는 것이다.

성별 분포를 보면 여성 환자는 911명(63.4%), 남성 환자는 526명(36.6%)으로, 여성 환자가 남성보다 약 1.7배 많았다. 56~65세 여성 환자는 422명, 66~75세 여성 환자는 360명으로 같은 연령대 남성 환자 수를 크게 웃돌았다.

퇴행성 관절염은 병기에 따라 초기·중기·말기로 구분된다. 방사선학적으로는 KL Grade 1~4단계로 나뉜다. 이 중 KL Grade 2~3단계를 중기 무릎 관절염으로 분류한다. 여기서 무릎뼈에 골극이 있는 경우를 2기, 골극이 심하면서 관절 간격이 많이 좁아진 경우를 3기라 한다.

지난 2022년 SCIE급 국제학술지 ‘줄기세포 리서치&테라피(Stem Cell Research & Theraphy)’에 게재된 연구에 따르면 중기 무릎 퇴행성 관절염 환자에서 SVF 주사 치료 후 2년 이상, 최대 5년까지 통증 완화가 관찰됐다.

퇴행성 관절염 2~3기 환자군을 대상으로 한 연구에서 SVF 치료 후 관절염 진행 속도가 완만해지는 경향이 관찰됐다. 인공관절 수술까지의 진행 시점이 늦춰질 수 있다는 뜻이다.

또 해당 연구는 중기 퇴행성 관절염에서 관절 내 염증 반응이 질환 진행을 가속화하는 주요 요인으로 작용한다고 설명했다.

염증 상태에서 인터루킨-1β(IL-1β), 종양괴사인자 알파(TNF-α)와 같은 염증 매개 물질이 연골세포와 활액세포에 영향을 미친다. 이는 연골 손상을 촉진하는 효소의 활성화를 유도해 관절염 진행을 빠르게 할 수 있다.

이처럼 SVF 치료의 경우 지방 조직에서 유래한 다양한 세포 성분이 함께 작용해 관절 내 염증 환경을 완화하는 방향으로 작용할 가능성이 보고되고 있다. 이런 기전을 통해 통증 완화뿐 아니라 연골 조직 손상 진행을 늦추고, 퇴행성 관절염 진행 속도를 늦출 수 있다는 연구 결과가 축적되고 있는 것이다.

50대 후반~60대 중기 관절염 환자들이 통증 완화와 함께 관절염 진행 속도를 늦추기 위해 SVF 치료를 선택하는 이유인 셈이다.

고용곤 연세사랑병원장은 “전체 SVF 치료 환자의 약 82%가 55세 이상으로, 치료 수요가 중·장년층에 뚜렷하게 집중돼 있음을 알 수 있다”며 “실제 임상에서도 말기 퇴행성 관절염으로 인한 인공관절 수술을 고려하기 전 단계에서 SVF 치료를 선택하는 환자가 늘어나고 있다”고 설명했다.

이어 “이번 분석은 실제 치료 결정이 이뤄지는 시점의 연령대를 기준으로 세분화한 임상 목적 분석이라는 점에서 의미가 있다”며 “무릎 관절염은 말기로 진행되기 전, 연령과 성별, 증상 정도를 고려한 맞춤형 치료로 조기에 관리하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

한편, 연세사랑병원은 퇴행성 무릎 관절염의 진행 단계와 환자 특성에 따라 보존적 치료에서부터 수술적 치료까지 맞춤형 치료를 제공하고 있다. 나아가 어깨, 척추 등 다양한 근골격계 질환으로 SVF 치료 영역을 확장할 예정이다.