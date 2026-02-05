도의회 운영위·기재위 업무보고 일정 논란 의회 사무처 직원도 1인당 출장비 50여만원

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기도의회 상임위원회가 의회 사무처의 신년 업무 보고 일정을 서울 시내 4성급 호텔에서 추진해 논란이 일고 있다.

5일 경기도의회에 따르면 운영위원회와 기획재정위원회는 서울 명동의 L호텔에서 오는 9~11일 2박 3일 일정으로 현장 업무보고를 받는 방안을 검토했다.

첫날인 9일 오후 호텔에 체크인 한 뒤 세미나실에서 지방선거 관련 특강을 듣고 운영위원회가 소관 부서인 의회사무처로부터 업무보고를 받는다. 이어 10일 오후에는 기획재정위원회가 도청 기획조정실과 균형발전기획실, 경기연구원 등에 대한 업무보고를 청취, 11일 오전 조식을 한 뒤 체크아웃하는 일정이다.

일정이 비는 10일 오전에는 서울 현장방문 일정이 계획됐는데 서울 잠실 롯데타워가 검토되는 것으로 알려졌다.

서울 호텔에서의 업무보고 일정에는 운영위원회와 기획재정위원회 소속 의원 20명 가까이 참여한다. 두 상임위원회를 담당하는 의회사무처 직원들도 출장이 계획됐는데, 직원 1명 당 2박3일 출장에 50여만원이 소요되고 의원들은 실비로 정산하는 것으로 알려졌다.

기획재정위 조성환(파주2) 위원장은 한 매체에 “운영위원회와 기획재정위원회가 겹치는 의원이 많은 데다 상당수 의원의 자택이 경기북부라 이동 거리 등을 고려해 서울에서 업무보고를 받는 방안을 추진했다”며 “아직 일정이 확정이 된 것은 아니다”고 했다.

경기도의회 청사는 경기도 남부인 수원시 영통구에 위치해 있다. 의회 청사와 거리가 먼 북부 지역 의원들을 위해 호텔과 생활관을 제공하고 있다.

이와 관련 도의회 한 관계자는 “업무보고를 서울 호텔에서 받는 것은 처음으로 알고 있다”며 “국외출장비 관련 경찰수사 등으로 여론이 좋지 않은 상황에서 납득하기 어렵다”고 말했다.

앞서 지난달 20일 경기도의회 직원이었던 30대 남성이 숨진 채 발견됐는데, 그는 숨지기 전날 경기도의원의 국외출장비를 과다하게 책정했다는 의혹으로 경찰 수사를 받았다.