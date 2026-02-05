[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 겸 제작자 MC몽(본명 신동현)이 성매매 의혹에 휩싸였다.

4일 방송된 TV조선 시사 프로그램 ‘신통방통’에서는 최근 유튜브 채널 ‘지릿지릿’을 통해 일요시사 김성민 기자가 주장한 MC몽의 성매매 의혹을 집중 조명했다.

보도에 따르면 MC몽과 같은 아파트에 사는 주민들은 최근 “외부 여성의 출입이 잦다”는 취지의 민원이 관리사무소에 제기했고, 일부 주민이 “성매매 장소로 이용되는 것 아니냐”는 의심을 했다고 전했다.

관리사무소 측은 민원 제기 이후 엘리베이터 내부 CCTV 영상을 확인한 것으로 알려졌다. 영상에는 유흥업소 종사자로 추정되는 여성 3명과 남성 1명이 함께 이동하는 장면이 담겼다.

이에 대해 MC몽은 “지인들과 식사하고 와인을 마신 자리였다”는 취지로 해명한 것으로 전해졌다. 다만 기자가 “일부는 유흥업소 여성분들로 알고 있다”고 하자 MC몽은 “술집에서 일한다고 모두 성매매를 하는 것은 아니다”라고 반박한 것으로 전해졌다.

김 기자는 “민원 신고가 반복되자 경비실이 관련 영상을 공개한 것”이라며 “영상이 제시된 뒤 MC몽도 어느 정도 인정하고 본인 스스로 (소속사 업무에서) 물러나겠다고 한 것”이라고 밝혔다.

해당 보도 후 성매매 의혹을 강력하게 부인했다.

MC몽은 5일 일간스포츠를 통해 “성매매가 아니”라며 “그 중 한 명이 여자친구다. 여자친구를 성매매하는 사람이 어디 있느냐”고 울먹거리며 억울함을 호소했다. 이어 “남자는 제 아는 동생이고, 세 명의 여자 중 한 명은 여자친구, 다른 한 명은 여자친구 지인, 나머지 한 명은 그 자리에서 처음 만났던 분”이라고 설명했다. 그러면서 “이들과 2~3시간 가량 함께 시간을 보내다가 제가 회사(원헌드레드)를 그만두기로 결정하면서 차가원 회장과 관련 내용으로 대화를 갑자기 하게 됐고, 그 친구들이 자리를 피해준 게 당시 있었던 모든 내용”이라고 설명했다. MC몽이 “그 친구들이 과거에 무슨 일을 했는지 나는 모른다. 그런데 성매매 의혹까지 들춰내고, 여자친구가 어떻다는 얘기를 하는 게 맞나”라며 “이런 의혹 자체를 보도한 것이 악질적이지 않느냐”고 목소리를 높였다.

한편, MC몽은 지난해 7월 원헌드레드 공동대표직에서 물러나 유학을 가겠다고 밝혔다. 당시 그는 “극도로 심한 우울증 그리고 한 번의 수술과 건강 악화로 음악을 하는 것이 힘들 정도였다”며 “저는 제가 더 오래 음악을 할 수 있는 방법을 선택하려 한다”고 밝혔다. 그러나 원헌드레드 공동대표로 재직하던 차가원 피아크그룹 회장과의 불륜 스캔들에 휘말리고, 향정신성의약품 졸피뎀을 전 매니저 명의로 처방받아 복용했다는 대리 처방 의혹을 받으면서 논란의 중심에 섰다. 이에 MC몽은 차 회장과의 불륜설을 부인하며 이를 최초 보도한 매체에 법적 대응을 예고했다. 또 약물 대리처방 의혹에 대해선 “병원에 가서 직접 제 이름으로 약을 처방받는다. 전 매니저로부터 약을 받은 적이 단 한 알도 없다”고 결백을 강조했다.