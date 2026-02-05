CIB총괄사장 직속 조직 기업금융솔루션 제공

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한투자증권은 생산적 금융 추진 동력을 강화하기 위해 ‘IB종합금융부’를 신설해 운영 중이라고 5일 밝혔다.

IB종합금융부는 중소·강소기업 및 AI·반도체·헬스케어·친환경 에너지 등 신성장 산업에 적극적인 기업금융솔루션을 제공하고 있다.

조직은 기업투자금융(CIB)총괄사장 직속 조직으로 편제됐다. 발행어음 담당 부서인 종합금융운용부와 함께 자본시장을 통해 모험자본을 육성하는 채널로 자리 잡을 예정이다.

신한투자증권 IB종합금융부는 CIB2그룹과 협업해 통신장비 케이스 전문기업인 서진시스템의 경영권 안정화와 기업가치 제고를 위한 거래를 주관하고 있다.

신한투자증권 관계자는 “IB종합금융부는 생산적 금융의 허브로서 첨단전략산업 가치사슬에 속한 기업의 전·후방을 포괄 지원하는 금융 파트너 역할을 수행하겠다”며 “정부의 생산적 금융 확대 정책에 부합하는 투자은행으로서 역할을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.