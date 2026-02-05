1450억 원 규모 투자유치 성과

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] (재)전남테크노파크(TP)는 나주시, 한국에너지공과대학교(켄텍), 동신대학교와 공동으로 에너지밸리 앵커기업 투자유치를 위한 ‘2026 나주시 수도권 투자유치 로드쇼’를 개최 중이다.

이번 행사는 4일부터 6일까지 3일간 서울 코엑스A홀 전시관에서 최근 인공태양 연구시설 유치 등으로 국가균형 발전의 심장부로 급부상하는 대한민국 에너지수도 나주 에너지 밸리로의 투자 유치를 위한 활동이다.

행사에는 윤병태 나주시장, 정치교 한국전력공사 부사장, 구자균 한국스마트그리드협회장, 오영국 한국핵융합원자력원장, 김동옥 전남테크노파크 에너지산업센터장, 김유신 전남에너지산업협회장 등 정관계, 유관 기관, 에너지기업, 대학, 시민 등이 참석했다.

행사는 나주 에너지밸리의 현재와 첨단과학 도시로서의 향후 발전 가능성을 수도권 기업과 투자자(AC,VC)에게 소개하고, 실질적인 투자 연계와 협력의 기회를 되고자 마련됐다.

5~6일에는 문승일 켄텍(KENTECH) 연구원장의 분산 에너지 시대와 에너지 수도 나주의 역할이라는 주제를 비롯한 3명의 에너지 전문가 특강과 역사 이야기꾼 썬킴의 명사 특강, 켄텍 대학과 동신대가 참여하는 대학 홍보 프로그램 등이 운영된다.

행사 기간 코엑스 A홀에는 ‘나주 에너지밸리 홍보관’을 운영해 기업 홍보와 1 대 1 투자 상담을 상시 진행하고 ‘2026년 나주 방문의 해’를 알리는 홍보 마케팅도 병행했다.

주요 성과로는 인탑스(주)가 참여한 BESS 발전사업에 1400억 규모의 투자협약을 체결해 추후 나주에너지밸리에 대규모 친환경 에너지설비를 구축하고, ㈜포드림 등 약 50억 규모의 에너지밸리기업 투자유치 협약도 진행됐다.

행사를 주관한 오익현 전남테크노파크 원장은 “이번 로드쇼를 통해 나주 에너지밸리의 투자활성화와 에너지기업의 혁신성장을 위한 지속적인 기회가 되고 대한민국 에너지수도 나주가 에너지신산업을 주도할 최적지가 되기를 바란다”고 말했다.